Εμμονή με την άτυχη Ελευθερία Γιακουμάκη είχε ο 39χρονος

Εμμονή με την άτυχη Ελευθερία Γιακουμάκη φαίνεται πως είχε ο πρώην σύντροφός της που είχε εγκαταστήσει ακόμη και σύστημα εντοπισμού στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο 39χρονος δολοφόνησε τη γυναίκα το πρωί της περασμένης Κυριακής και στη συνέχεια προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς και οι κάτοικοι του χωριού Δάφνες στο Ηράκλειο δεν μπορούν να πιστέψουν τον άδικο θάνατος της Ελευθερίας Γιακουμάκη που σύμφωνα με την αστυνομία, δολοφονήθηκε με μια σφαίρα από τον 39χρονο πρώην σύντροφο της. Η άτυχη μητέρα τριών παιδιών είχε γίνει εμμονή για τον δράστη και αυτόχειρα, καθώς είχε εγκαταστήσει ακόμα και σύστημα gps στο αυτοκίνητο της για να παρακολουθεί κάθε της κίνηση



«Την Δευτέρα το βράδυ που πήγα στον Αγιο Μύρωνα να δώσω ορισμένα στοιχεία και βίντεο. Ξαφνικά ήρθε μέσα αυτός, με χαιρέτησε, προφανώς με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδερφή μου» περιγράφει ο αδελφός της άτυχης Ελευθερίας προσθέτοντας πως χωρίς να σχολιάσει κάτι ο ίδιος, ο δράστης έσπευσε να του πει πως δεν έχει κάνει τίποτα.

Μετά από τρεις ημέρες ερευνών η γυναίκα εντοπίζεται νεκρή μέσα στο όχημα της, που είχε εγκαταλειφθεί σε ερημική τοποθεσία στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Στα πλάνα έχει καταγραφεί η στιγμή του εντοπισμού του οχήματος από αστυνομικούς. Η περιοχή αποκλείστηκε ενώ ιατροδικαστής εξέτασε την σορό της άτυχης γυναίκας

Η άτυχη Ελευθερία, δολοφονήθηκε σύμφωνα με τις αρχές το πρωί της Κυριακής. Στην συνέχεια ο 39χρονος έφυγε από το σημείο με την μοτοσυκλέτα του με την οποία είχε ατύχημα. Περπάτησε μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου- Μοιρών και παίρνει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Επί δυο ημέρες ο 39χρονος έπαιζε θέατρο, σύμφωνα με τις Αρχές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η αυτοκτονία του όμως σε συνδυασμό με βίντεο από κάμερα ασφαλείας που τον κατέγραφε να κινείται με το αυτοκίνητο της 43χρονης αφού την είχε δολοφονήσει, συμπλήρωσαν τα κομμάτια του παζλ. Ο 39χρονος αφαίρεσε και το τηλέφωνο της με αποτέλεσμα το στίγμα που αυτό έδινε, να εντοπίζεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό που είχε αφήσει τη σορο της 43χρονης.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί η 43χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της προηγούμενης Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες. Στην συνέχεια την μετέφερε στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας όπου και προσπάθησε να κρύψει το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ήταν η 43χρονη.

Σημειώνεται πως το όπλο της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί, όπως και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Πηγή: skai.gr

