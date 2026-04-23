Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 18:25 στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Γεωργιούπολης, όταν Ι.Χ. όχημα συγκρούστηκε με νταλίκα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερις πυροσβέστες από την ΠΥ Βρυσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Ι.Χ. απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Φωτ.: Flashnews.gr

Πηγή: skai.gr

