Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε την Τετάρτη, στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Όλοι ήταν εκεί, συγγενείς και φίλοι, για να πουν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο, μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο τους για τον τραγικό χαμό του. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έχουν συμβεί και τον τρόπο που ο άνθρωπός τους έχασε τη ζωή του. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του.

Σημειώνεται ότι ο χαμός του 27χρονου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Άπαντες έκαναν λόγο για ένα παιδι γεμάτο ζωή και χαρά, που δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές.

Πηγή: skai.gr

