Επιθεωρητής εργασίας συνελήφθη χθες, Πέμπτη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, μετά από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν διαφωνίας με 2 υπαλλήλους από την επιθεώρηση εργασίας, η ίδια φέρεται να κάλεσε την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί πήγαν επί της Πατησίων και ζήτησαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους επιθεωρητές εργασίας να τους ακολουθήσουν στο Α.Τ. Ομονοίας. Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του ενός.

Η κατηγορία για την οποία συνελήφθη ο επιθεωρητής εργασίας είναι αυτή της παράβασης καθήκοντος και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

