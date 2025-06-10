Την αρπαγή 19χρονου σκηνοθέτησαν 4 νεαροί οι οποίοι εκβίαζαν τη μητέρα του στέλνοντας φωτογραφίες του παιδιού της, ζητώντας λύτρα.

Την περίεργη υπόθεση εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου που συνέλαβαν 4 νεαρούς, ηλικίας, 22, 21 και 19 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία η ομάδα των νεαρών σχεδίασε την υποτιθέμενη αρπαγή του 19χρονου στέλνοντας στη μητέρα του φωτογραφίες που τον απεικόνιζαν δήθεν δεσμευμένο προκειμένου να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

Ακολούθως οι κατηγορούμενοι ήρθαν σε επαφή με τη μητέρα μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας την καταβολή χρηματικού ποσού ως λύτρα για την απελευθέρωσή του.

Η μητέρα του 19χρονου κατέβαλε χρηματικό ποσό το οποίο μοιράστηκαν οι δράστες μέσω εφαρμογής άμεσης μεταφοράς χρημάτων και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί μετά από συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων και ανακριτικών πράξεων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.