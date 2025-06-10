Τι πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε αρκούδα - Οδηγίες του «Αρκτούρου» στο skai.gr

Της Αναστασίας Κιτσικώστα

Οδηγίες επιβίωσης από μια συνάντηση με αρκούδα δίνει στο skai.gr ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο δάσος του Φρακτού, στο Παρανέστι Δράμας, όπου ένα άγριο ζώο συνάντησε δύο ορειβάτες, και σύμφωνα με τη μαρτυρία του ενός, έσπρωξε τον άλλον στο γκρεμό.

Οι αρκούδες, αυτά τα φιλήσυχα άγρια ζώα ζουν στα δάση μας, είναι το σπίτι τους, και όταν συναντούν έναν άνθρωπο μπορούν να νιώσουν απειλή και να δράσουν αμυντικά.

«Η αρκούδα δεν είναι επιθετικό ζώο. Ακόμα και το περιστατικό που είδαμε φαίνεται να είμαι μια κλασσική, αμυντική συμπεριφορά της αρκούδας. Η αρκούδα δεν θα επιτεθεί γιατί δεν τρέφεται με τον άνθρωπο, ούτε παραμονεύει για να μας επιτεθεί. Η μόνη περίπτωση για να εμπλακεί μαζί μας είναι εάν νιώσει πως κινδυνεύει. Από αυτά που έχουν περιγράψει, η αρκούδα φαίνεται πως έσπρωξε τον άνθρωπο. Τον απώθησε για να μπορεί να φύγει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στεφάνου.

Τι κάνουμε όταν βρεθούμε με μια αρκούδα

Πώς πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν αν συναντήσουμε μια αρκούδα, για να μην νιώσει πως απειλείται με την παρουσία μας και να μην μας πειράξει;

«Θα πρέπει αρχικά να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, είναι το σημαντικότερο. Και πρέπει πάντα να παραμερίζουμε, δεν πρέπει να πλησιάζουμε το ζώο, κάνουμε στην άκρη για να περάσει. Εάν η διασταύρωσή μας γίνει σε ένα μονοπάτι και κινείται προς την κατεύθυνσή μας, πρέπει να της δείξουμε πως έχει οδό διαφυγής.

Επίσης, κρατάμε πάντοτε οπτική επαφή με το ζώο, δεν προσπαθούσε να το τρομάξουμε, δεν το παίρνουμε στο κυνήγι, δεν χρησιμοποιούμε κάποιο ξύλο, πέτρα για να το πετάξουμε, δεν χρειάζεται να φωνάξουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να στρεσάρουμε το ζώο, θέλουμε να του δείξουμε πως δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε καμία περίπτωση μαζί του και πως μπορεί να αποχωρήσει χωρίς να φοβηθεί πως θα κάνουμε κάτι», είναι οι βασικές συμβουλές του υπεύθυνου επικοινωνίας του «Αρκτούρου».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου οι αρκούδες είναι ακόμα πιο προστατευτικές όταν έχουν μικρό μαζί τους, και εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στις κινήσεις μας.

Πώς κινούμαστε μέσα στο δάσος

Στη συνέχεια, ο κ. Στεφάνου εξηγεί και πώς θα πρέπει να κινούμαστε μέσα σε ένα δάσος. «Προληπτικά επίσης, όταν είμαστε στο δάσος πρέπει να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Όταν περπατάμε στο δάσος, καλό θα είναι να έχουμε ένα ξύλο για να ακούγεται πως περπατάμε, πως πατάμε σε φύλλα. Επίσης, να μην μιλάμε χαμηλόφωνα αλλά δυνατά, χωρίς να φωνάζουμε, για να μας ακούσει εγκαίρως το ζώο και να απομακρυνθεί».

Όπως τονίζει επίσης «καλό είναι να μην έχουμε σκυλί μαζί μας, αλλά αν έχουμε καλό είναι οπωσδήποτε να είναι δεμένο με λουρί, γιατί ο σκύλος θα προσπαθήσει να εμπλακεί με την αρκούδα και να την εντοπίσει και πρώτος, να πάει κοντά και να αρχίσουν να μαλώνουν».

«Όχι» στη χρήση σπρέι πιπεριού

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ορειβάτη που ήρθε αντιμέτωπος με την αρκούδα στη Δράμα, χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να απομακρύνουν το άγριο ζώο. Είναι όμως ένα μέσο προστασίας; Σύμφωνα με τον ειδικό, όχι.

«Το σπρέι πιπεριού είναι κάτι που απαγορεύεται, θεωρείται όπλο και δεν επιτρέπεται ούτε η κατοχή ούτε η χρήση του. Πρέπει να γνωρίζουμε πότε το χρησιμοποιούμε. Και δεν το χρησιμοποιούμε όταν μια αρκούδα είναι στρεσαρισμένη και τρέχει κατά πάνω μας. Και φυσικά είναι και μη αποτελεσματικό μέτρο γιατί έχει μικρή εμβέλεια. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να ενοχλήσει την αρκούδα το σπρέι είναι όταν έρθει πολύ κοντά μας», εξηγεί ο κ. Στεφάνου.

Σε ποια δάση μπορεί να συναντήσουμε αρκούδες

Οι βασικοί πληθυσμοί των αρκούδων, σύμφωνα με τον Αρκτούρο είναι στη Ροδόπη, όπου είναι πιο μικρός ο πληθυσμός και η οροσειρά της Πίνδου και νότια αυτής.

Τα άγρια ζώα ζουν και σε περιαστικά δάση, για παράδειγμα στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Ημαθία και στις Σέρρες.

