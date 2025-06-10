«Οι κατηγορούμενοι ήταν επαγγελματίες θύτες» είπε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου ζητώντας την ενοχή του αστυνομικού αλλά και του πρώην συντρόφου της 19χρονης η οποία πριν από τέσσερα χρόνια κατήγγειλε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εμπορίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση traffiking, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν σε διαφορετικούς χρόνους την παθούσα, έχουν κριθεί ένοχοι πρωτόδικα, για εμπορία ανθρώπων προς τέλεση γενετήσιων πράξεων κατ' επάγγελμα και άλλες σοβαρότατες πράξεις και έχουν καταδικαστεί: ο ένστολος σε συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και έξι μηνών και ο δεύτερος κατηγορούμενος, γνωστός ως "Ντάνιελ", σε κάθειρξη 12 ετών καθώς του αποδίδεται και διακίνηση ναρκωτικών.

Αντιστρέφοντας τη φράση «η παθούσα ήταν επαγγελματίας θύμα» που χρησιμοποιήθηκε από συνηγόρους υπεράσπισης, ο εισαγγελικός λειτουργός στην αγόρευση του, είπε για τους δύο κατηγορούμενους: «Οι κατηγορούμενοι ήταν επαγγελματίες θύτες. Ενός ατόμου με νοητική στέρηση, ενός ατόμου που λένε ότι ξαφνικά στην ηλικία των 16 ετών αποφάσισε να γίνει πόρνη χωρίς κανείς να τη βοηθήσει. Όλοι την παρακολουθούσαν μόνο. Αμέτοχοι… Να κηρυχθούν ένοχοι όπως και πρωτοδίκως».

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στο ιστορικό της μαρτυρικής πορείας της κοπέλας, η οποία κατάφερε να ξεφύγει από το διαμέρισμα στην Ηλιούπολη όπου την κρατούσε ο αστυνομικός, με τη στήριξη εργαζόμενης σε κοντινή καφετέρια.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα:

«Είναι γεγονός ότι η παθούσα παρουσίασε νοητική ανωριμότητα και μαθησιακές δυσκολίες στα 11 έτη. Ζούσε σε νοσηρό και προβληματικό περιβάλλον με έναν βίαιο και αυταρχικό πατέρα και μια αδύναμη μητέρα. Βρισκόταν από τα μικρά της χρόνια σε μια ευάλωτη θέση. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς στην αίθουσα, έχουμε παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ με άγρια ζώα στην Αφρική όπου αιλουροειδή ξεχωρίζουν ζώα αδύναμα και τα κυνηγούν μέχρι θανάτου. Στην ανθρώπινη ζούγκλα η παθούσα ήταν ένα υποψήφιο θήραμα που περίμενε να το εντοπίσει ο κυνηγός της. Αυτός ο κυνηγός ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος (ο Ντάνιελ). Όταν θέλησε να ξεφύγει βρήκε τον δεύτερο κατηγορούμενο (τον αστυνομικό) που δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι γιατί ήταν ήδη «προπονημένη». Και την έβαλε στα site. Ήταν πολύ καλός ο αστυνομικός! Έχουν καταγραφεί εισπράξεις, συνομιλίες με άλλες κοπέλες που ενδιαφέρονταν να μπουν στο κύκλωμα. Έπαιξε και σε ερωτικές ταινίες έναντι αμοιβής 2000 ευρώ».

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται το κατηγορητήριο όπως τους αποδίδεται. Ο ένστολος αποδέχεται μόνο την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζοντας πως την είχε χαστουκίσει σε έναν καβγά τους. Αρνήθηκε πως εμπλέκεται με τις "δραστηριότητες" της παθούσας αποδεχόμενος ωστόσο ότι αυτός ήταν που την γνώρισε με γνωστό παραγωγό ταινιών πορνό και ισχυριζόμενος πως "κάτι έσπασε μέσα του" όταν το θύμα έπαιξε σε ταινίες.

Κατηγορούμενος: Περνούσαμε καλά, δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ. Από τότε που άρχισε ταινίες ξεκινάει μεταξύ μας μια κόντρα γιατί δεν μπορούσα να τη βλέπω να κάνει ταινίες.

Πρόεδρος: Μα εσείς της γνωρίσατε…

Κατηγορούμενος: Σεβόμουν τις απόψεις της, δεν συμφώνησα. Πάγωσα…

Πρόεδρος: Παίζουμε με τις λέξεις τώρα; Λέτε ότι είναι εκδιδόμενη, της γνωρίζετε τον Σ. και ότι είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Διευκολύνετε για να γίνει ερωτική ταινία αλλά κάτι παγώνει μέσα σας και δεν συναινείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν ήθελε να αλλάξει τον τρόπο ζωής της. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ταιριάζαμε, δεν πήγαινε άλλο.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

