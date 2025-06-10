Της Έλενας Γαλάρη

Στο Αυτόφωρο οδηγείται να δικαστεί ο τραγουδιστής Στάθης Αγγελόπουλος, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο γνωστός τραγουδιστής οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον έντονο διαπληκτισμό που είχε με την πρώτη σύζυγό του, η οποία φέρει τραύμα στο πρόσωπο.

Η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου φαίνεται να κάλεσε την αστυνομία μετά από τον διαπληκτισμό που υποστηρίζει ότι είχε με τον τραγουδιστή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.