Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες χθες στην Αγία Βαρβάρα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες χθες, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να διαρρήξει κατάστημα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας ο οποίος τον ακινητοποίησε, ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

Από την προανακριτική έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν συστήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Αιγάλεω, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, από τον Σεπτέμβριο του 2024, είχε διαπράξει 10 διαρρήξεις καταστημάτων στις περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά, φορητό υπολογιστή, τηλεόραση και άλλα αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.