Στις 12:20 μετά το μεσημέρι αγρότες στο ύψος του Ριζομύλου απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Βόλου- Λάρισας στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους σύμφωνα με το magnisianews.

Όπως είπε ο πρόεδρος της δημοτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Μαγνησίας Θοδωρής Γεωργαδάκης ο σημερινός αποκλεισμός ήταν συμβολικός, ενώ το Σάββατο θα συμμετέχουν όλοι στην κινητοποίηση στους σταθμούς διοδίων, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη διέλευση για όλους τους οδηγούς αλλά και γι’ αυτούς που θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση Zootechnia. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν οι παραγωγοί μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου.

Στο πλαίσιο του συμβολικού αποκλεισμού κλήθηκαν και συμμετείχαν και φορείς του Βόλου και της Μαγνησίας, εκφράζοντας τη στήριξη τους στον αγώνα των αγροτών.

Ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Ριζομύλου Θεοχάρης Σεκλιώτης σημείωσε από την πλευρά του ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με καμία καλλιέργεια οι αγρότες να επιβιώσουν και με βάση τη δουλειά τους να έχουν έστω ένα ελάχιστο κέρδος επιβίωσης.

Επίσης, ο κ. Γεωργαδάκης στάθηκε στις κυβερνητικές δηλώσεις και σε αυτές του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι τα 100 εκατομμύρια για το αγροτικό πετρέλαιο είναι λιγότερο από αυτά που δινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαμηλότερη και η τιμή της κιλοβατώρας.

