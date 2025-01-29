«Η ΓΣΕΕ στηρίζει των αγώνα των Εργαζόμενων σε Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους πολίτες και τα συνδικάτα των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ, που με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτούνται να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «καθορισμό των γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέτρα βελτίωσης, διαδικασίες και μέθοδος ανάκτησης κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», αναφέρει το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του και προσθέτει: «Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, υιοθετείται μία αμιγώς λογιστικού χαρακτήρα τιμολογιακή πολιτική, αδιακρίτως σ’ όλη τη χώρα, με συνέπεια να παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις και να προκαλείται αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της παροχής νερού με ασφάλεια, καθολικότητα, υψηλή ποιότητα και προσιτή τιμή.

Την ώρα μάλιστα που επιχειρείται να στηθεί ένας ανεξέλεγκτος και χωρίς δημόσιο έλεγχο μηχανισμός κοστολόγησης- τιμολόγησης των νερών όλων της χώρας και όλων των χρήσεων, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προχωρά σε δημόσιες λεκτικές επιθέσεις κατά μέλους της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και συνδικαλιστών της ΕΥΔΑΠ για τη συμμετοχή τους στην προσφυγή. Τέτοιου είδους πρακτικές, όχι μόνο δεν κάμπτουν το φρόνημα των εργαζομένων, αλλά αντιθέτως ενισχύουν την αγωνιστική τους διάθεση και αποφασιστικότητα.

Η ΓΣΕΕ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση: «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε εμπόρευμα».»

Πηγή: skai.gr

