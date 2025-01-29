Πέθανε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος – Συλλυπητήρια από τη ΝΔ

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αργολίδα η είδηση του θανάτου του Βασίλη Σωτηρόπουλου, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Νομάρχη Αργολίδας, που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή και Νομάρχη Αργολίδας Βασίλη Σωτηρόπουλο», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Γεννήθηκε το 1938 στο Αργολικό Αργολίδος. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, εργάστηκε ως μαιευτήρας-γυναικολόγος και ακολούθησε πανεπιστημιακή καριέρα, ενώ τη διετία 1984-1985 διετέλεσε Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Είχε εκλεγεί βουλευτής Αργολίδας στις εκλογές του 1985 και επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουνίου 1989, του Νοεμβρίου 1989, του 1990 και του 1996.

Η πλούσια πολιτική του δράση συνεχίστηκε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς εξελέγη Νομάρχης Αργολίδας στις εκλογές του 2002 και 2006.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Βασίλης Σωτηρόπουλος διακρίθηκε για την προσφορά του στον συνάνθρωπο, το ήθος του και την αγάπη του για την Ελλάδα και την Αργολίδα.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

