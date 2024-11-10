Εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ και Αστυνομικών σκύλων, το πρωί της Παρασκευής σε Μέγαρα και Αγία Βαρβάρα, 45χρονος αλλοδαπός και 2 Έλληνες, ηλικίας 62 και 34 ετών κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, περί τελωνειακού κώδικα και περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Αγίας Βαρβάρας έφτασαν στα ίχνη της συμμορίας κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ενώ μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι 3 κατηγορούμενοι είχαν διαμορφώσει χώρο ως κατάστημα πώλησης παπουτσιών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, φτιάχνοντας κρύπτη στην τοιχοποιία, όπου απέκρυπταν τις ναρκωτικές ουσίες. Εκεί τοποθετώντας ράφια έκθεσης κουτιών παπουτσιών, είχαν αποκρύψει την κρύπτη με σκοπό να μην γίνει αντιληπτή σε τυχόν έλεγχο από αστυνομικές δυνάμεις.

Συνολικά σε έρευνες σε 3 σπίτια και στο συγκεκριμένο κατάστημα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 κιλό και 867 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 61,9 γραμμ. κοκαΐνης,

• καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή μαζί με 25 φυσίγγια,

• καταγραφικό μηχάνημα με 2 κάμερες,

• τα χρηματικά ποσά των 287 ευρώ, 255 λιρών Τουρκίας και 200 λεκ Αλβανίας,

• 249 γραμμ. λαθραίου καπνικού προϊόντος,

• 2 ζυγαριές,

• 9 κινητά τηλέφωνα,

• μηχάνημα παρεμβολής συχνοτήτων και

• αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

