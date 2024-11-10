Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Καπανδρίτι

Έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

UPDATE: 17:25
Φωτιά στο Καπανδρίτι - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Καπανδρίτι.

Η προηγούμενη είδηση

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, σε χαράδρα, ξέσπασε την Κυριακή κοντά στην οδό Μεσσηνίας, στο Καπανδρίτι.

Επί τόπου έσπευσαν  27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.

