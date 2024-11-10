Φωτιά στο Καπανδρίτι - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Καπανδρίτι.
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, σε χαράδρα, ξέσπασε την Κυριακή κοντά στην οδό Μεσσηνίας, στο Καπανδρίτι.
Επί τόπου έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Μεσσηνίας στο Καπανδρίτι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ηςΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 10, 2024
Πηγή: skai.gr
