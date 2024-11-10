Εξαρθρώθηκε η συμμορία που είχε κλέψει λάπτοπ από δύο υπουργεία

Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία συμμορία που διέπραττε κλοπές από διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους - καταστήματα και δημόσιες Υπηρεσίες σε περιοχές της Αττικής.

Μάλιστα, στην συμμορία ανήκουν οι δύο κλέφτες που είχαν αφαιρέσει λάπτοπ και υπολογιστές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 μέλη της συμμορίας και ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα, που αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία που διαπράττει τετελεσμένες και σε απόπειρα διακεκριμένες κλοπές, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και απλή συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις.

Διέθεταν τη λεία τους σε κλεπταποδόχους

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορίας σχετικά με συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τιμαλφή και ηλεκτρικές συσκευές (κινητά υπολογιστές και λάπτοπ), τα οποία διέθεταν σε κλεπταποδόχους, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση διακριβώθηκε η συμμετοχή των μελών της συμμορίαςσε -5- περιπτώσεις κλοπών και συγκεκριμένα:

πρωινές ώρες της 05-10-2023, εισήλθαν σε δικηγορικό γραφείο στα Εξάρχεια, παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο, απ’ όπου αφαίρεσαν -32- ευρώ και επιχείρησαν να αφαιρέσουν χρηματοκιβώτιο, που λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους δεν κατάφεραν,

κατά τον ίδιο χρόνο, στο ίδιο κτίριο, διέρρηξαν διαμέρισμα 4ου ορόφου, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, και αφαίρεσαν μία τσάντα χειρός και άλλα αντικείμενα,

πρωινές ώρες της 31-08-2023, μέλος της συμμορίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισήλθε, παραβιάζοντας κλειδαριά, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, απ’ όπου αφαίρεσε το ποσό των -5.000- ευρώ,

πρωινές ώρες της 17-09-2024, μέλη της συμμορίας εισήλθαν, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, στον 5ο όροφο του Υπουργείου Εργασίας, που στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα γραφείου, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι, και στη συνέχεια μετέβησαν σε γραφεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, αφαιρώντας 30 λάπτοπ, συνολικής αξίας 30.000 ευρώ .

και Οικογένειας, που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, αφαιρώντας . την ίδια ημέρα, εισήλθαν στον 5ο όροφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, απ’ όπου αφαίρεσαν 3 οθόνες υπολογιστή και 1 συσκευή παραγωγής καφέ.

Από τις έρευνες στις οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ρουχισμός, γάντια, υποδήματα, -3- κινητά και αναδιπλούμενο μαχαίρι. Επίσης στην κατοχή συγγενικού προσώπου ενός εκ των κατηγορουμένων βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.