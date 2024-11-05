Εξαρθρώθηκε συμμορία που άρπαζε χρυσές αλυσίδες στο μετρό

Εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν ληστείες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας ως «ορμητήρια» κυρίως σταθμούς και συρμούς του Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ της Αθήνας.

Προηγήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι από τις αρχές του 2024, τα μέλη της συμμορίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ληστειών και συγκεκριμένα στην αφαίρεση αλυσίδων λαιμού με χρήση σωματικής βίας.

‼️✋Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών εξαρθρώθηκε συμμορία, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν ληστείες, αφαιρώντας αλυσίδες λαιμού, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

▪️ Χρησιμοποιούσαν ως «ορμητήρια» κυρίως σταθμούς & συρμούς του μετρό, ΗΣΑΠ & ΤΡΑΜ της Αθήνας

▪️… pic.twitter.com/awvQIJYKuS — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 5, 2024

Συνελήφθησαν 21 μέλη της συμμορίας, από τα οποία 14 είναι ανήλικα, ενώ συνολικά ταυτοποιήθηκαν 48, εκ των οποίων οι 11 είναι έγκλειστοι σε Καταστήματα Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συμμορία που διαπράττει ληστείες τετελεσμένες ή σε απόπειρα, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος, παραβίαση περιορισμών διαμονής καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και ναρκωτικά.

Ο φόβος και ο τρόμος στον Ηλεκτρικό

Οι κατηγορούμενοι επέλεγαν ως τόπο δράσης τους σταθμούς και συρμούς του Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ της Αθήνας, με κυριότερα αυτά του «Συντάγματος», «Βικτώριας» και «Μοναστηρακίου», καθώς και πλατείες και δρόμους περιμετρικά αυτών. Ακολούθως, προσέγγιζαν τα θύματά τους, από τα οποία αφαιρούσαν είτε με βίαιο τράβηγμα ή με την χρήση σωματικής βίας, την αλυσίδα που έφεραν στο λαιμό τους.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, κατά τη διάπραξη της ληστείας τηρούσαν αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν και διάφορα τεχνάσματα «αντιπερισπασμού», όπως εναγκαλισμός, τεχνητός συνωστισμός κ.λπ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί 129 περιπτώσεις ληστειών και αποπειρών ληστειών, σε περιοχές της Αθήνας, σε Άλιμο, Πειραιά, Καισαριανή, Κερατσίνι, Νέα Σμύρνη, στους σταθμούς ΗΣΑΠ και μετρό «Βικτώρια», «Αττική», «Αμπελόκηποι», «Άγιο Νικόλαο», «Σεπόλια», «Κάτω Πατήσια», «Πετράλωνα», «Σύνταγμα», «Αεροδρόμιο», «Κεραμεικός», «Άγιος Ελευθέριος», «Νίκαια», «Ηράκλειο», «Φάληρο», «Δημοτικό Θέατρο», «Πειραιάς», καθώς και στις πλατείες Συντάγματος, Βικτωρίας, Βάθης και Μοναστηρακίου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες από την ανωτέρω Υπηρεσία με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Ασφάλειας Κολωνού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 18 κινητά τηλέφωνα, 4 τηλεφωνικές συσκευές, 4 τάμπλετ, κάρτα SIM,

- αλυσίδα λαιμού,

- 3 μαχαίρια, πολυεργαλείο, κόφτης,

- ταυτότητα, 5 διαβατήρια,

- 655 ευρώ,

- ηλεκτρονική ζυγαριά, τρίφτης,

- λογαριασμοί ρεύματος και

- νάιλον συσκευασία εμπεριέχουσα πιθανόν «ινδική κάνναβη» συνολικού μεικτού βάρους -0,4- γραμμάρια.

Σημειώνεται ότι, η πλειονότητα των κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και αποδόμησης της συμμορίας, συνελήφθησαν για -κατά περίπτωση- διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή ναρκωτικών ουσιών, μαχαιριών, στιλέτων, πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων κ.λπ. επιπλέον 13 άτομα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ επιπλέον θα υποβληθούν και δικογραφίες που σχηματίστηκαν για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων κατηγορούμενων, σε βάρος τόσο των γονέων τους, όσο και των αρμόδιων ορισθέντων επιτρόπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.