Ποινική δίωξη στον τράπερ και άλλα 3 άτομα για την απαγωγή του γιου επιχειρηματία

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την απαγωγή του γιου του επιχειρηματία με την εμπλοκή γνωστού τράπερ.

Την υπόθεση διερεύνησε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, αστυνομικοί του οποίου εντόπισαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση και συνέλαβαν, πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, και τα 4 μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 33, 25, 23 και 26 ετών.

Συγκεκριμένα οι τέσσερις συλληφθέντες κατηγορούνται για:

Αρπαγή κατά συναυτουργία με σκοπό εξαναγκασμού παθόντων ή άλλου σε πράξη παράλειψη ή ανοχή για την οποία δεν υποχρέωση.

Ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία

Εγκληματική οργάνωση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Ληστεία

Πλαστογραφία

Παράνομη κατοχή κροτίδων

Παράνομη οπλοφορία

Οπλοχρησία

Απείθεια

Βία κατά υπαλλήλων

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Τον τρόπο δράσης των 4 συλληφθέντων, εκ των οποίων και ο γνωστός τράπερ, που απήγαγαν, χτύπησαν και απείλησαν τον γιο επιχειρηματία περιγράφει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής ιδιοκτήτη καταστήματος χρυσοχοείου – ενεχυροδανειστηρίου στην Αττική με χαρακτηριστικά απαγωγής τύπου «Tiger», καθώς και σε υπόθεση εκβίασης ιδιοκτήτη κομμωτηρίου.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- αρπαγή, εκβίαση, ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών υλών, που τελέστηκαν στο πλαίσιο συσταθείσας συμμορίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παραβίαση περιορισμών διαμονής, παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και πλαστογραφία.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι ενώθηκαν σε εγκληματική οργάνωση και λειτουργώντας οργανωμένα και μεθοδικά, με διακριτούς ρόλους και προπαρασκευαστικές ενέργειες, διέπραξαν αρπαγή με χαρακτηριστικά του λεγόμενου «tiger kidnapping».

Πρόκειται για περίπτωση αρπαγής κατά την οποία το θύμα κρατείται υπό πίεση και απειλές, ώστε να εξαναγκαστεί να συμμορφωθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των κατηγορουμένων, χωρίς να κινήσουν υποψίες ή να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Παράλληλα, η επιμονή και η ένταση των μέσων που χρησιμοποίησαν –βία, απειλές με όπλο, προτροπή σε ακρωτηριασμό– καταδεικνύει ότι το βασικό κίνητρο της αρπαγής ήταν η παράνομη οικονομική εκμετάλλευση του θύματος.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 6-5-2025, στην περιοχή του Υμηττού, τρεις από τους δράστες (ο 33χρονος, ο 25χρονος και ο 23χρονος) άσκησαν σωματική βία και απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο τον ιδιοκτήτη του χρυσοχοείου και παρά τη θέλησή του τον επιβίβασαν σε όχημα. Στη συνέχεια, αφού μετεπιβιβάστηκαν σε έτερο όχημα, απαίτησαν χρηματικό ποσό ύψους -25.000- ευρώ και μοτοσυκλέτα μεγάλης αξίας, απειλώντας και χτυπώντας τον παθόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του.

Κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Σαρωνίδας, ενώθηκαν με τον 26χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ενώ συνέχισαν τις απειλές με χρήση πυροβόλου όπλου σε παραλία της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της ομηρίας, ο παθών υποχρεώθηκε να επικοινωνήσει με οικεία του πρόσωπα προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, ενώ σε επόμενη φάση οι δράστες αποπειράθηκαν να του ακρωτηριάσουν τα δάχτυλα με κόφτη, πράξη που δεν ολοκληρώθηκε λόγω σθεναρής αντίστασής του.

Πώς κατάφερε να διαφύγει ο απαχθείς

Ακολούθως, μετακινήθηκαν με σκοπό να παραλάβουν μέρος του ποσού από την περιοχή της Γλυφάδας, όπου κατά τη διαδρομή ο παθών κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει φιλικό του πρόσωπο. Έως εκείνη τη στιγμή, οι δράστες του είχαν ήδη αφαιρέσει τα κλειδιά του οχήματός του, 740 ευρώ, πολυτελές ρολόι αξίας 20.000 έως 29.000 ευρώ και έναν ασύρματο φορτιστή.

Μάλιστα, η πίεση σε βάρος του παθόντα συνεχίστηκε με απειλητικά μηνύματα και βίντεο τις επόμενες ημέρες.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια τους

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν και τα 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλειδιά μηχανής,

στέλεχος κάρτας sim,

-5- κινητά τηλέφωνα,

-3- δίκυκλες μοτοσικλέτες,

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

-5- κροτίδες,

-4- συσκευές γεωεντοπισμού,

πλαστικός τρίφτης,

διαρρηκτικό εργαλείο, τύπου Τα,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 3,6 γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των 610 ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε περίπτωση εκβίασης ιδιοκτήτη κομμωτηρίου, με λήψη χρηματικού ποσού 200 ευρώ για «προστασία» επιχείρησης στη Βάρη Αττικής.

Πλούσιο ποινικό παρελθόν

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν για βαριά αδικήματα (ανθρωποκτονία, ληστείες, ναρκωτικά, όπλα κ.α.), ενώ χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, σωματικής και ψυχολογικής, προς εκφοβισμό και συμμόρφωση των θυμάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

