ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο του 2024

Αύξηση 4,8% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2023, ενώ αύξηση 11,1% είχε υπάρξει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2023 προς το δ' τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση 0,8%, ενώ μείωση 1,1% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2023 προς το δ' τρίμηνο του 2022.

Ενώ, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 3,7%, ενώ αύξηση 6,8% καταγράφηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δ' τριμήνου του 2023 προς το δ' τρίμηνο του 2022.

Πηγή: skai.gr

