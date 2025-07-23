Την έντονη αντίδραση του συνόλου των φορέων της τοπικής κοινωνίας τους δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προκάλεσε η απόφαση για την κατάργηση των πρωινών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας.

Πλέον, θα πραγματοποιείται μόνο μία αεροπορική σύνδεση καθημερινά από Αθήνα προς Καβάλα στις 20:20 και από το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 22:00.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων κάνουν λόγο για πλήγμα στην τουριστική εικόνα ολόκληρης της Περιφέρειας ΑΜΘ και για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης που χρησιμοποιούν το «Μέγας Αλέξανδρος» για τις μετακινήσεις τους.

Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, ο αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Παναγιωτίδης -παρουσία πολλών εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας- δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι η μοναδική αεροπορική εταιρεία που συνδέει την Καβάλα με την Αθήνα, αποφάσισε, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση, όπως ανέφεραν, την ακύρωση όλων των πρωινών πτήσεων εν μέσω καλοκαιριού.

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου της Καβάλας, ανακοίνωσαν ότι μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών που θα πάρουν, να αποστείλουν άμεσα επιστολή διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και στην Aegean Airlines. Η ίδια επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Γιάννη Πασχαλίδη, Μακάριο Λαζαρίδη και Αγγελική Δεληκάρη.

Πηγές AEGEAN: Η εταιρεία σε καμία περίπτωση «δεν γυρίζει την πλάτη στον τουρισμό της Καβάλας ή της περιοχής»

Πηγές της AEGEAN τονίζουν πως η απόφαση για αναστολή της πρωινής πτήσης Αθήνα - Καβάλα έγινε λόγω της αναβάθμισης του τύπου του αεροσκάφους από ελικοφόρο σε jet, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου.

Αυτή ακριβώς η αλλαγή του τύπου αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυξάνει σημαντικά τις προσφερόμενες θέσεις, κατά περισσότερο από 25% τις συγκεκριμένες 6 εβδομάδες, και συνεπαγόμενα μπορεί ανά περίπτωση να βελτιώνει τους προσφερόμενους ναύλους λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας.

Επίσης, αναφέρουν ότι πρόκειται για μια προσωρινή τροποποίηση για συγκεκριμένη περίοδο, μέχρι και την 7η Σεπτεμβρίου.

Προσφέρονται ήδη επιλογές στους επιβάτες που διέθεταν εισιτήρια για τις συγκεκριμένες πτήσεις, είτε για το απογευματινό δρομολόγιο είτε για τα δρομολόγια από τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης και της Θεσσαλονίκης, χωρίς διαφορά ναύλου ή άλλες χρεώσεις.

Επισημαίνουν δε με έμφαση, πως η εταιρεία σε καμία περίπτωση «δεν γυρίζει την πλάτη στον τουρισμό της Καβάλας ή της περιοχής», καθώς μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει συνολικά αυξήσει κατά περισσότερο από 20% τις πτήσεις, ενώ έχει προχωρήσει και σε ενέργειες τουριστικής προβολής του προορισμού. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως παραπλήσιες επιχειρησιακές κινήσεις έχουν γίνει πρόσφατα και για τα δρομολόγια της Σάμου, εξασφαλίζοντας και σε αυτή την περίπτωση μεγαλύτερο τύπο αεροσκάφους, περισσότερες θέσεις και χαμηλότερους ναύλους.

