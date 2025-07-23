Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μικρό Πιστό, του δήμου Αρριανών Ροδόπης. Γύρω στις 14.00 μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μικρό Πιστό και Τσιφλίκι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 23, 2025
📍#Ροδόπη
🆘 Δασική πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών #Μικρό_Πιστό και #Τσιφλίκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
