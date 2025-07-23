Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μικρό Πιστό, του δήμου Αρριανών Ροδόπης. Γύρω στις 14.00 μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μικρό Πιστό και Τσιφλίκι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

