Εισαγγελική έρευνα για δυο εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Στον Εισαγγελέα κατατέθηκαν φάκελοι για έρευνα δύο εταιρειών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, μετά τις καταγγελίες ότι δίνουν πιστοποιήσεις σε μικρό χρονικό διάστημα σε μεγάλη ποσότητα προϊόντων.

Ο έλεγχος ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, κατ΄ εντόλη του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με πάνω από 10 ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πιστοποιούν βιολογικά, αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη διάρκεια του ελέγχου, που συνεχίζεται από τα μέσα Ιουνίου περίπου, έφτασαν στα γραφεία του Εθνικού Συμβουλίου δύο φάκελοι με καταγγελίες για μια εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών στο Ηράκλειο Κρήτης και ακόμα μία στην Αττική.

Οι καταγγελίες ανέφεραν πως οι δύο εταιρείες εξέδιδαν μεγάλο αριθμό από βεβαιώσεις για βιολογικά προϊόντα, σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς υπάρχουν ενδείξεις για παρανομίες, ο κ. Θεοδωρικάκος αποφάσισε να στείλει στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και στις εισαγγελικές αρχές του Ηρακλείου και της Αττικής, τις υποθέσεις αυτές.



