Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργυρούπολη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο, κάποιος σκότωσε δύο γατάκια, τα τεμάχισε και σκόρπισε τα μέλη τους σε πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους της περιοχής.

Ο δήμαρχος με ανάρτησή του έκανε έκκληση προς τους γονείς που πηγαίνουν στις παιδικές χαρές να προσέξουν και αναφέρει πως έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υπόθεση.

«Παρακαλούμε πολύ να έχετε το νου σας τις επόμενες ημέρες γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό το φαινόμενο θα επαναληφθεί.Παρακαλούμε τους γονείς να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα προκειμένου τα παιδιά μας να μην γίνουν θεατές ενός μακάβριου θεάματος, μιας φρικτής εικόνας ή να έρθουν σε επαφή με τα διαμελισμένα κομμάτια των άτυχων ζώων. Ως Δήμος έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες: περισυλλογή, καθαρισμός και απολύμανση, ενώ καταθέσαμε και μηνυτήρια αναφορά, ζητήσαμε την παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου ο δράστης να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη άμεσα», έγραψε ενδεικτικά.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο δήμαρχος τόνισε πως: «Εγώ στα χρόνια που είμαι δήμαρχος έχω ζήσει πάρα πολλά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό το θέαμα να με ενημερώνουν οι υπηρεσίες με φωτογραφίες, με μέλη από γατιά πάνω σε μια κούνια, το κεφάλι της μιας, ένα ποδάρι σε μια άλλη τσουλήθρα ήταν κάτι σοκαριστικό. Και να σας πω την αλήθεια έχω απογοητευτεί, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ανθρώπινα λέμε καμιά φορά γιατί παλεύουμε; Γιατί παλεύει αυτή η κοινωνία; Δεν είναι αυτή η εικόνα της».

Ο ίδιος ανέφερε πως η αστυνομία ενημερώθηκε. «Κάναμε άμεση μηνυτήρια αναφορά... Αυτό πρέπει να έγινε βραδινές ώρες. Δεν ξέρω που πραγματοποιήθηκε το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι το να σκοτώνεις», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Είναι αρρωστημένο. Πολύ σωστά επισημάνατε ότι ήθελε να το δουν τα παιδιά. Δηλαδή ας πούμε ότι δεν πήγαινε υπηρεσία καθαριότητας όπως πάει κάθε πρωί στις 6 7 η ώρα. Δεν πηγαίναμε για Χ λόγους, γιατί κάνει ζέστη, γιατί δεν βγάλαμε το προσωπικό. Σκεφτείτε τα παιδιά να μπαίνανε μέσα τώρα και να βλέπανε αυτό το θέαμα. Έχω τρελαθεί. Γι αυτό έβγαλα και το μήνυμα. Γιατί παρακάλεσα τους γονείς να έχουν το νου τους. Γιατί μπορεί να μας ξεφύγει κάτι. Μπορεί να επαναληφθεί απόψε το βράδυ, αύριο το βράδυ. Εμείς ζητήσαμε από την αστυνομία, να κάνει προσαγωγές, να βγει το βράδυ στα πάρκα και στις πλατείες και να ψάξει να βρει ποιοι ενήλικες είναι μέσα και γιατί είναι μέσα σε μια παιδική χαρά».

