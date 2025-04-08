Λόγω συμμετοχής της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) στην 24ωρη γενική απεργία που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025, από 00:00 έως 23:59 τοπική ώρα, η Aegean και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, εκτός από τις παρακάτω, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τις κάτωθι τροποποιήσεις:

Επιπλέον, και λόγω της απεργίας, ακυρώσεις και τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε προγραμματισμένες πτήσεις της 8ης και 10ης Απριλίου.

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που ακυρώνονται:

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι πτήσεις που τροποποιούνται:

Οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται, θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία, μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους.

Υπενθυμίζεται ότι για τους επιβάτες όλων των πτήσεων που επηρεάζονται, παρέχεται ήδη η δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές των εισιτηρίων τους, χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση, ή να τους επιστραφεί το πλήρες ποσό του κόστους των εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN:

801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air:

801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Πηγή: skai.gr

