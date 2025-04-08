Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ στην απεργία της Τετάρτης

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 το Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, λόγω συμμετοχής των σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ στην απεργιακή κινητοποίηση.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται κανονικά.
Ειδικότερα:
Στη Γραμμή 1 Μετρό (Κηφισιά - Πειραιάς): οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 10 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.
Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 10 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:46,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:43,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:35,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:22 και ο τελευταίος στις 16:19,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:18 και ο τελευταίος στις 15:42.
Στο Τραμ:
Στη Γραμμή 7:
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 10:31 και ο τελευταίος στις 15:19,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 10:43 και ο τελευταίος στις 15:43.
Στη Γραμμή 6:
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 10:17 και ο τελευταίος στις 15:42,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:57 και ο τελευταίος στις 16:21.
Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:57 και ο τελευταίος στις 15:36,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 10:31 και ο τελευταίος στις 15:07,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Φιξ στις 10:43 και ο τελευταίος στις 15:07,
- ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Αγία Τριάδα στις 10:57 και ο τελευταίος στις 15:09.
