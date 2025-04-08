Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ στην απεργία της Τετάρτης

Μετρό και τραμ θα λειτουργούν από 10πμ έως 5μμ - Κλειστοί με εντολή της ΕΛΑΣ οι σταθμοί σε Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο - Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση

UPDATE: 16:20
μετρό

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 το Μετρό και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, λόγω συμμετοχής των σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ στην απεργιακή κινητοποίηση.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 1 Μετρό (Κηφισιά - Πειραιάς): οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 10 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν για το επιβατικό κοινό στις 10 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:46,    
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:43,        
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:35,        
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:22 και ο τελευταίος στις 16:19,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει στις 10:18 και ο τελευταίος στις 15:42.

Στο Τραμ: 

Στη Γραμμή 7

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 10:31 και ο τελευταίος στις 15:19,   
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 10:43 και ο τελευταίος στις 15:43.   

Στη Γραμμή 6:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 10:17  και ο τελευταίος στις 15:42,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:57  και ο τελευταίος στις 16:21.    

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:57 και ο τελευταίος στις 15:36,   
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 10:31 και ο τελευταίος στις 15:07,   
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Φιξ στις 10:43  και ο τελευταίος στις 15:07,   
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Αγία Τριάδα στις 10:57  και ο τελευταίος στις  15:09.  
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: απεργία Μετρό τραμ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark