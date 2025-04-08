Γενική απεργία την Τετάρτη - Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις - Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα αύριο, Τετάρτη 9 Απριλίου.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κήρυξαν 24ωρη Γενική Απεργία στις 9 Απριλίου, στην οποία συμμετέχουν ομοσπονδίες, συνδικάτα και σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην απεργία, η ΓΣΕΕ έχει προγραμματίσει το κεντρικό της συλλαλητήριο το πρωί της Τετάρτης, 9 Απριλίου, στις 11:00, στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στις 10:30 π.μ. και η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ θα γίνει στα Προπύλαια, στις 10:30 και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ, παράλληλα, καλεί σε συμμετοχή και στις υπόλοιπες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις.

Ειδικότερα, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους της χώρας, να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη Γενική Απεργία της 9ης Απριλίου, αλλά και στα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η Συνομοσπονδία διεκδικεί τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού όχι με κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, απαιτεί Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και ενεργειακές πολιτικές για την καταπολέμηση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ είναι να ληφθούν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, να γίνουν άμεσα πραγματικές αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και η κυβέρνηση να νομοθετήσει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αποφάσισε τη συμμετοχή του στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε, οι βασικές διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Αυτόματη επέκταση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ώστε να καλύπτουν καθολικά τους εργαζόμενους στον κλάδο.

Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της μετενέργειας στην προ μνημονίων ρύθμιση.

Προσιτή στέγη για όλες και όλους και μόνιμη και αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς και καταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Μέτρα αντιμετώπισης της σεξουαλικής ηθικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία.

Δίκαιο φορολογικό σύστημα και ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων»

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς, την Τετάρτη 9 Απριλίου:

Οι Γραμμές 1, 2, 3 του μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευμα.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Στις λεωφορειακές γραμμές που αναφέρονται εδώ όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Επισημαίνεται ότι η επαναφορά της λειτουργίας των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας και αντίστοιχα θα ξεκινήσει η προοδευτική απόσυρση τους για τα αμαξοστάσια.

Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την εφαρμογή της τηλεματικής, την ιστοσελίδα των Σταθερών Συγκοινωνιών καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Απεργούν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο και τον προαστιακό

Με 24ωρη απεργία θα συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού στην απεργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Τη συμμετοχή στην απεργία εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς καλώντας τα σωματεία - μέλη της να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025 στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11.00', αλλά και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες.

«Ως Σιδηροδρομικοί και εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ και στο ΤΡΑΜ δεν θα σταματήσουμε να λέμε «δεν πάει άλλο» και δε θα σταματήσουμε να απαιτούμε:

Επαναφορά ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων με αυξήσεις στους μισθούς - Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή σχέση εργασίας - μονιμοποίηση των Φ.Ι.Δ. και των εργαζομένων με Δ.Π.Υ

Ολοκλήρωση, πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία όλου του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (άμεσα των εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες στην περιοχή της Θεσσαλίας) - Επαναλειτουργία όλων των τουριστικών δρομολογίων κατά μήκος όλου του σιδηροδρομικού δικτύου - 'Αμεση λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας

Εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων με αντικατάσταση του τροχαίου υλικού αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού όπου απαιτείται, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για να προσδίδουν ασφάλεια στους εργαζόμενους

Άμεσες προσλήψεις στις Σταθερές Συγκοινωνίες (στις υποστελεχωμένες κρίσιμες ειδικότητες) και αγορά νέου τροχαίου υλικού.

Άμεση λειτουργία του νέου Οργανισμού «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» και εφαρμογή του Οργανογράμματος. «Ποτέ δε θα πάψουμε να ζητάμε την απόδοση ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στα ΤΕΜΠΗ που άλλαξε τη σιδηροδρομική ιστορία αλλά και την ιστορία του τόπου μας» τονίζεται σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς .

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία της ακτοπλοΐας την Τετάρτη 9 Απριλίου, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικαλιστικού σωματείου των ναυτικών, η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη στις 00.01 τα ξημερώματα και λήξη στις 24.00 τα μεσάνυχτα, έχοντας ως καίρια αιτήματα την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η ΠΝΟ ζητά επίσης την άμεση υλοποίηση της τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας από το ΓΕΝΕ (Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας), αλλά και την αύξησή του από 350 ευρώ, στο επίπεδο που χορηγείται το επίδομα ανεργίας στη στεριά.

Αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται για την παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των Ναυτεργατών.

Πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την ναυτεργασία τόσο για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης όσο και για τα διπλά πληρώματα και ειδικά στα Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοα.

Άμεση λύση για τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις του Ν. 4150/2013 και ειδικά τα Ε/Γ-Ο/Γ που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική.

Όπως αναφέρει η ΠΝΟ, «στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον τότε υπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Στυλιανίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, είχε αναγνωριστεί το δίκαιο των αιτημάτων μας και είχε υπάρξει δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης ότι θα δοθεί λύση, όχι γιατί είναι οικονομίστικα και συντεχνιακά αιτήματα, αλλά γιατί τα τρία από τα τέσσερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».

