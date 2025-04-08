Στο πειθαρχικό οδηγείται ιερέας που απατούσε την παπαδιά η οποία τον έπιασε στα πράσα με την ερωμένη του σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Αθήνα.

Η πρεσβυτέρα φαίνεται ότι είχε αντιληφθεί τα ξενοπερπατήματα του ιερέα και ξεκίνησε να τον παρακολουθεί. Όταν τον εντόπισε και μετά το σοκ που υπέστη, τον κατήγγειλε στην ενορία που ανήκει και η οποία βρίσκεται εκτός Αθηνών.

Η σύζυγος του ιερέα μίλησε στην εκπομπή του ALPHA, αφήνοντας, μεταξύ άλλων, να εννοηθεί ότι η απιστία του ήταν γνωστή και ότι η ίδια δεν μπορούσε να κάνει άλλο «τα στραβά μάτια»

Τι δήλωσε η παπαδιά:

«Και τα 19 χρόνια στα οποία είμαι παντρεμένη έχω διαφυλάξει ως κόρην οφθαλμού την αξιοπρέπεια τη δική μου και των παιδιών του, τα οποία μεγάλωσα με θυσίες και αυταπάρνηση.

Έμαθα να κάνω υπακοή, ταπείνωση και υπηρετούσα πάντα στο ακέραιο τον ιερό θεόσταλτο ρόλο μου ως πρεσβυτέρα, κάτι που μπορούν να ομολογήσουν όλοι οι ενορίτες μας και ξέρουν την πλούσια δράση μου, τη διακονία μου στον ιερό ναό όπου πρώτη έμπαινα και τελευταία έβγαινα, κάνοντας όλων των ειδών τις εργασίες.

Ρόλος μιας γυναίκας και ιδιαίτερα μιας πρεσβυτέρας είναι να βρίσκεται κερί αναμμένο στο πλάι του ανδρός της. Όμως όταν για χρόνια κάνει σιωπή, όταν για χρόνια βλέπει, κλαίει, βιώνει αδικία, χλεύη και εξευτελισμό, βάζει πάνω από όλα την αξιοπρέπειά της και την προστασία των παιδιών της.

Δεν μπορώ να κάνω άλλο τα στραβά μάτια. Εναποθέτω τις ελπίδες μου στην προϊσταμένη αρχή, στο σοφό συμβούλιο της Μητροπόλεως, έτσι ώστε να δώσει ένα τέλος στην επαναλαμβανόμενη απρεπή συμπεριφορά που έδωσε λαβές να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι εγώ και τα παιδιά μου. Το νομίζω, επαναλαμβανόμενη για χρόνια.

Ζητώ από τα ΜΜΕ όπως σεβαστούν τη θέση μου και την ιδιότητά μου και να μας αφήσουν να λύσουμε το ζήτημα αυτό χωρίς περαιτέρω σκανδαλισμό. Ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που δίνει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή».

Πηγή: skai.gr

