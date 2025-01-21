Σε τρία μέτρα προσανατολίζεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Στη διάθεση ορισμένων φαρμάκων υψηλού κόστους και από τα φαρμακεία της γειτονιάς, στην άμεση πρόσληψη επιπλέον φαρμακοποιών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τη μεταφορά φαρμάκων κατά οίκον η οποία έχει δοκιμαστεί από πέρυσι πιλοτικά.

Ο υπουργός Υγείας τονίζει πως δεσμεύεται προσωπικά ότι δεν θα επιτρέψει να επαναληφθεί το απαράδεκτο περιστατικό στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. «Θέλω να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη από τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν σήμερα χωρίς λόγο, αλλά και από όλους τους ασφαλισμένους που ταλαιπωρούνται καθημερινά περιμένοντας στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ για να λάβουν τα φάρμακα τους», τονίζει ο υπουργός.

Αναφερόμενος στις λύσεις που σκέφτεται συνολικά, ο Ά. Γεωργιάδης επισημαίνει πως έχει ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο για το πώς θα μειωθούν οι ουρές στο μισό και τις επόμενες μέρες θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

«Όπως είναι γνωστό, στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χορηγούνται τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ). Πρόκειται για πολύ ακριβές θεραπείες, που αφορούν σε σοβαρά χρόνια νοσήματα, όπως καρκίνος, πολλαπλή σκλήρυνση κά, τα φάρμακα των οποίων οι ασθενείς δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους. Ένα από τα σενάρια που επεξεργαζόμαστε λοιπόν, είναι να συνεργαστούν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με τα φαρμακεία της γειτονιάς. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ωστόσο δεν θα ισχύει για όλα τα σκευάσματα, αλλά θα διευκρινίζει ποια θα είναι προσβάσιμα στους ασθενείς από τα φαρμακεία και ποιες ασθένειες θα αφορούν, αξιολογώντας το “μοντέλο” που λειτούργησε στη διάρκεια της πανδημίας», αποκαλύπτει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υγείας.

Όλες οι προσπάθειές μου αυτό το διάστημα που είμαι υπουργός Υγείας, είναι πώς θα κάνω τη ζωή των συμπολιτών μου πιο εύκολη, επισημαίνει και προσθέτει: «Δεν προσπάθησα ποτέ να κρύψω τα προβλήματα κάτω από το χαλί και δεν θα το κάνω τώρα. Αντιθέτως, είμαι εδώ για να βρούμε μια λύση ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία του κόσμου».

Προτεραιότητα για το υπουργείο και κεντρικός άξονας στην προσπάθεια που γίνεται είναι να εξυπηρετείται καλύτερα ο ασθενής και οι άνθρωποι που τον φροντίζουν, συνεχίζει τονίζοντας πως «θα προχωρήσουμε σε επιπλέον προσλήψεις φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ, ενώ σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για τη μεταφορά φαρμάκων απευθείας στα σπίτια των ασθενών. Ήδη, από τον Μάρτιο του 2024, έχει ξεκινήσει η πιλοτική διανομή σε πάσχοντες από κυστική ίνωση, πνευμονική υπέρταση, θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία), δρεπανοκυτταρική αναιμία και νόσο του κινητικού νευρώνα, ενώ μέσα στο 2025 θα επεκταθεί και σε ακόμα περισσότερους ασφαλισμένους».

Νωρίτερα, το πρωί, όπως ο ίδιος ο υπουργός είχε αποκαλύψει μιλώντας στην ΕΡΤ, ασθενής, που τον γνώριζε προσωπικά, του τηλεφώνησε και του είπε: «”Κύριε υπουργέ, αυτό που συμβαίνει τώρα στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ Αλεξάνδρας είναι απαράδεκτο. Περιμένω εδώ για ώρα».

Επί τόπου πήγαν ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Ζαμάνης, η γενική διευθύντρια κ. Λίτσα και άλλοι συνεργάτες. Ωστόσο, προέκυψε και άλλο ζήτημα: η πόρτα του φαρμακείου ήταν κλειδωμένη και τα κλειδιά τα είχαν οι υπάλληλοι που έλειπαν. Αναγκαστήκαμε να φέρουμε κλειδαρά για να ανοίξει την πόρτα», είπε ο Ά. Γεωργιάδης.

«Μετά την παρέμβασή μας, συγκεντρώσαμε τις συνταγές των ασθενών και ξεκινήσαμε τη διαδικασία εξυπηρέτησης. Όσο περιμέναμε, προσφέραμε καφέδες στους πολίτες που περίμεναν, αν και αυτό φυσικά δεν αναιρεί την ταλαιπωρία που υπέστησαν», συνέχισε.

Το περιστατικό, όπως είπε, θα διερευνηθεί πλήρως. Δεν είναι κάτι σύνηθες να απουσιάζουν ταυτόχρονα τρεις υπάλληλοι χωρίς ενημέρωση. Θα εξεταστούν οι ευθύνες και, εφόσον χρειαστεί, θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.

«Αυτό που συνέβη ήταν ντροπιαστικό και απαράδεκτο. Πήγα προσωπικά στο σημείο για να δείξω ότι αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του προβλήματος.

Ωστόσο, η λύση δεν είναι μόνο στις άμεσες παρεμβάσεις, αλλά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος», είχε πει το πρωί ο υπουργός Υγείας.

Την ίδια ώρα, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε ανακοίνωση του επισημαίνει πως «με αφορμή την ταλαιπωρία του κόσμου στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, η σημερινή, πρωτόγνωρη ενέργεια του υπουργού Υγείας επιβεβαιώνει το μέγεθος του προβλήματος το οποίο έχει λάβει πλέον διαστάσεις τέτοιες, που καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία την εξεύρεση λύσης, όπως έχει επανειλημμένα αναδείξει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος».

Ο ΠΦΣ τονίζει πως η ταλαιπωρία των συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων που έχουν απόλυτη ανάγκη το φάρμακό τους δεν αντιμετωπίζεται από το υφιστάμενο πλαίσιο διακίνησης αυτών των φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά και με την αξιοποίηση του έτοιμου δικτύου των 11.000 φαρμακείων, με ομοιόμορφη κατανομή και διασπορά ανά την επικράτεια.

«Επιτέλους οι θέσεις και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα “Φάρμακα Υψηλού Κόστους από το φαρμακείο της γειτονιάς” προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι ευπαθείς ομάδες ασθενών, πρέπει άμεσα να γίνει πράξη.

Εκείνο που προέχει, αποκλειστικά και μόνο, είναι η προστασία και η διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ασθενών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

