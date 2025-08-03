Ο Αύγουστος έχει μπει και η Αθήνα έχει πλέον μια διαφορετική όψη αφού οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει. Πολλοί είναι εκείνοι που παραθερίζουν σε κάποιο νησί σε ή σε κάποιο άλλο παραθαλάσσιο μέρος, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες της Eurokinissis με κεντρικούς δρόμους της Αθήνας να είναι κυριολεκτικά άδειοι και με ορισμένους μόνο τουρίστες να περιπλανιούνται στο κέντρο της πόλης.

Και αν για κάποιους η εικόνα αυτή προκαλεί μελαγχολία κάποιοι άλλοι απολαμβάνουν την ηρεμία της άδειας πόλης.

Πηγή: skai.gr

