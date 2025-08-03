Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από πλοίο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Πάτρα-Ηγουμενίτσα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για έναν 36χρονο αλλοδαπό που πιθανολογείται, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στο λιμενικό, πως έπεσε στη θάλασσα από υπό γερμανική σημαία πλοίο.

Στις έρευνες συμμετέχουν παραπλέοντα σκάφη καθώς και αεροπλάνο του λιμενικού. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του 36χρονου.

Πηγή: skai.gr

