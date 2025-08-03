Ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή στο Λαϊκό Νοσοκομείο επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος σε 44χρονο ασθενή με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Η μεταμόσχευση έγινε από την ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ, ο ασθενής μεταφέρθηκε χθες στην Α' Γαστρεντερολογική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από εισαγωγή και νοσηλεία 8 ωρών στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η συγκεκριμένη μεταμόσχευση ήταν η 3η μεταμόσχευση ήπατος που διενεργήθηκε μέσα στην εβδομάδα στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Από την αρχή του έτους έχουν διενεργηθεί 21 μεταμοσχεύσεις ήπατος στο Λαϊκό, τρεις εκ των οποίων σε ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

«Πέρυσι είχαμε κάνει 24 μεταμοσχεύσεις ήπατος στο Λαϊκό και ήταν το ρεκόρ για τα δεδομένα της Αθήνας, και φέτος 03.08. και είμαστε ήδη στις 21!», αναφέρει ο υπουργός Υγείας και συνεχίζει:

«Απ' όταν ανέλαβα στο Υπουργείο και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα του ήπατος με τη δημιουργία της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ, έχουμε ήδη κάνει 45 μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 1,5 χρόνο στο Λαϊκό!!! Πρόκειται σε για συγκλονιστική επίδοση που αποδεικνύει ότι το θέλουμε μπορούμε να επιτυγχάνουμε δύσκολους στόχους και να σώζουμε πολλές ζωές».

Πηγή: skai.gr

