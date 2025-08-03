Νέα τροπή παίρνει η τραγική υπόθεση του πνιγμού της 11χρονης στον Ίμερο Ροδόπης, καθώς σήμερα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ακόμη προσώπων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προανάκρισης για τον θάνατο του παιδιού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στη θάλασσα την 1η Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, συνελήφθη η αδερφή της 11χρονης, κατηγορούμενη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα ("Έκθεση"), όπως και οι γονείς του παιδιού που είχαν συλληφθεί χθες για το ίδιο αδίκημα.

Παράλληλα, τρεις ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για παράλειψη προσφοράς βοήθειας (άρθρο 307 Π.Κ.):

-Ένας 43χρονος εποχιακός χειριστής ταχύπλοου σκάφους,

-Ένας 47χρονος δημοτικός υπάλληλος,

-Και μία 27χρονη ναυαγοσώστρια, υπήκοος Κύπρου, η οποία υπηρετούσε εποχικά στην περιοχή.

Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς αν υπήρξε καθυστέρηση ή αμέλεια στην άμεση παροχή βοήθειας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η 11χρονη παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θάλασσα, χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, με συμμετοχή του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, οχημάτων από την ξηρά και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Η ανήλικη εντοπίστηκε από αέρος και ανασύρθηκε από το σκάφος «ΔΑΝΑΗ», ωστόσο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Πηγή: skai.gr

