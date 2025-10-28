Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης αποκαθίσταται.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό, ενώ αργότερα ακολούθησε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Ισχυρή είναι η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν και οι καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Στεφάνια κατέθεσαν τόσο ο Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης όσο και η Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι εξέδρες των επισήμων έχουν στηθεί δίπλα και όχι μπροστά στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.