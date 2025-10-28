Λογαριασμός
28η Οκτωβρίου: Οι 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό και η επάρση της σημαίας στην Ακρόπολη (Βίντεο)

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί και ακολούθησαν 20 - Στις 08:00 έγινε η επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο

Λυκαββητός

Με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο του Λυκαβηττού σηματοδοτήθηκε η έναρξη των εορτασμών για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έπεσε στις 6:47 το πρωί. Ακολούθησαν 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού ανήμερα της εθνικής επετείου.

Στη συνέχεια, στις 08:00 το πρωί ακολούθησε η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης το πρωί της Δευτέρας, υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου και παρουσία στρατιωτικού αγήματος της Προεδρικής Φρουράς.

