Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζουν το νέο οπλοστάσιο της χώρας.

Η εντυπωσιακή παρέλαση γίνεται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την παρακολουθούν: οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Το νέο πολεμικό οπλοστάσιο της χώρας

Στην παρέλαση παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό νέα οπλικά συστήματα όπως οι πύραυλοι Rampage και οι συλλογές SPICE, που μετατρέπουν τις βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα δούμε τα άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Επίσης, παρουσιάζεται και το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, τους πυραύλους Meteor και Scalp, που παρελαύνουν πάνω σε οχήματα.

Ακόμη, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti - drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Όλα τα νέα συστήματα είναι στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως και οι νέοι αντιαρματικοί πύραυλοι Spike NLOS, οι οποίοι παρελήφθησαν πριν λίγο καιρό από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, στην παρέλαση θα δούμε και μη επανδρωμένα οχήματα τόσο για τον αέρα όσο και για την επιφάνεια της θάλασσας και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Τέλος, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

