Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, με τον χώρο μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του σημείου όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, κανείς δεν επιτρέπεται να πλησιάσει τον χώρο κατά τη διάρκεια της παρέλασης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της τροπολογίας που αφορά το μνημείο.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.