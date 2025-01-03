Ένα ακόμη περιστατικό παιδικής παραβατικότητας, καταγράφεται στο αστυνομικό Δελτίο της Πάτρας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, την Πέμπτη, ένας 16χρονος Ρομά, έπιασε από το μπουφάν και ακινητοποίησε ένα 11χρονο αγόρι, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Του ζήτησε χρήματα για να τον αφήσει και τελικά του άρπαξε 27 ευρώ.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τον ανήλικο δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

