Ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων για την εξαφάνιση του 39χρονου στη Λάρισα

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξαφάνισης του 39χρονου στην περιοχή της Λάρισας εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά:

Με αφορμή δημοσιεύματα, δηλώσεις και «αναλύσεις» δήθεν ειδικών, που αναφέρονται στην εξαφάνιση, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγγενικού προσώπου εισαγγελικής λειτουργού, και επιχειρούν να συνδέσουν το γεγονός αυτό, με την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης εισαγγελικής λειτουργού και το χειρισμό από αυτή δικογραφιών σε βάρος «γνωστών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας», η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τη θλίψη και την

αγανάκτησή της, για την επιχειρούμενη, μέσω των δημοσιευμάτων αυτών, εκμετάλλευση, η οποία δεν συνιστά ειδησεογραφία και δημοσιογραφία, του ανθρώπινου πόνου και της αγωνίας των οικείων του εξαφανισθέντα.

Τονίζουμε για πολλοστή φορά ότι δημοσιεύματα, δηλώσεις και εικασίες που εκφεύγουν της πληροφόρησης και υπό τον μανδύα της δήθεν ενημέρωσης του κοινού, μετατρέπουν τον ανθρώπινο πόνο σε εμπόρευμα, προς δημιουργία εντυπώσεων και ικανοποίηση ιδίων συμφερόντων, δεν προσήκουν σε πολιτισμένη κοινωνία, δεν ωφελούν και πρέπει επιτέλους να εκλείψουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.