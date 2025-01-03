Αλκόολ και κάπνισμα στους νέους: Σχέδιο για νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης

Στην αυστηροποίηση του πλαισίου όσον αφορά τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους θα προχωρήσει με νομοθετική παρέμβαση η κυβέρνηση.

Βάση της υπό διαμόρφωση διάταξης, προβλέπεται πως η χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους θα είναι ποινικό αδίκημα.

Μάλιστα εξετάζεται η φυλάκιση για τους παραβάτες του σχετικού νόμου να φτάνει μέχρι και τα τρία χρόνια.

Εκτός αυτού, ελέγχους για την τήρηση του νόμου θα πραγματοποιεί η αστυνομία εν αντιθέσει προς τα ισχύοντα δεδομένα αφού μέχρι και σήμερα οι αρχές δεν είχαν το δικαίωμα να προχωρούν σε ελέγχους κατά την διάρκεια ιδιωτικών εκδηλώσεων όπως οι μαθητικές χοροεσπερίδες στις οποίες και παρατηρείται κατά κόρον το φαινόμενο ανηλίκων να καταναλώνουν επικίνδυνες ποσότητες αλκοόλ.

Κάπνισμα

Παρεμβάσεις θα υπάρξουν και για το κάπνισμα.

Καθώς με τα έως τώρα δεδομένα δε γίνεται να υπάρξουν ποινικές διώξεις αναφορικά με την πώληση καπνικών προϊόντων, αναμένεται αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων.



Εποπτεία ανηλίκων

Αυστηροποίηση αναμένεται τέλος για τις περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκων με τις ποινικές διώξεις να γίνονται κατά περίπτωση ακόμη και εκτιτέες.

