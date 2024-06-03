Σίγουρα ξέρεις πως το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αυτό που δεν ξέρεις είναι πως σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, οι γυναίκες που δεν κάνουν skip στο πρωινό, χάνουν περισσότερο βάρος και έχουν μικρότερη μέση από εκείνες που το κάνουν. Έτσι, αν ψάχνεις τρόπους να χάσεις λίπος, αξίζει πραγματικά να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο με το που ξυπνάς για να προετοιμάσεις το σωστό πρωινό για απώλεια λίπους.

Αλλά αυτό που ταιριάζει και δουλεύει για σένα και τους στόχους που έχεις θέσει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ πιθανόν να είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που σου προτείνει η τάδε φίλη σου ή η κοπέλα στο απέναντι γραφείο. Όταν πρόκειται για την επιλογή ενός πρωινού για απώλεια λίπους, υπάρχουν πολλές μεταβλητές που πρέπει να λάβεις υπόψη.

Ο ευκολότερος, ασφαλέστερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σχεδιάσεις το ιδανικό πρωινό σου για απώλεια λίπους είναι να υπολογίσεις πόση πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπος χρειάζεσαι ανά γεύμα.

Η κλασική επιλογή

Με μία λέξη: πρωτεΐνη.

Φτιάξε ένα smoothie με μισό αβοκάντο, μια χούφτα σπανάκι, μια μεγάλη κουταλιά της σούπας πρωτεΐνη σε σκόνη και μισή μπανάνα. Η πρωτεΐνη έχει θερμογενής ιδιότητες που σημαίνει ότι καίει λίπος. Επίσης μια ομελέτα με δύο αυγά συν δύο επιπλέον ασπράδια μαζί με λαχανικά όπως πιπεριές, μανιτάρια και μερικές λεπτές φέτες βραστής γαλοπούλας είναι μία καλή εναλλακτική. Σέρβιρέ τη μαζί με μερικές γλυκοπατάτες για να αναπληρώσετε το ‘χρησιμοποιημένο’ γλυκογόνο αν πήγες γυμναστήριο πριν.

Εάν πας γυμναστήριο το μεσημέρι

Εάν γυμνάζεσαι αργότερα την ημέρα, προτίμησε ένα πιο ελαφρύ πρωινό, αφήνοντας έτσι μεγαλύτερα και πιο θρεπτικά γεύματα για αργότερα μέσα στη μέρα ειδικά μετά από μία έντονη συνεδρία. Μπορείς να επιλέξεις γιαούρτι με αποξηραμένα μούρα και μια χούφτα καρύδια. Το ελληνικό γιαούρτι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και υγιή λίπη που θα σου εξασφαλίσουν την αίσθηση πληρότητας για περισσότερο χρονικό διάστημα, ενώ τα μούρα και τα καρύδια είναι εξαιρετικά για την προσθήκη γεύσης και υφής, ενώ βοηθούν και στην απώλεια βάρους.

Αν θες μία sugar free επιλογή

Εάν προσπαθείς να βγάλεις τελείως τη ζάχαρη από τη διατροφή σου, το πρωινό μπορεί να είναι δύσκολο. Δυστυχώς τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι γεμάτα κρυμμένα σάκχαρα, οπότε πρέπει είσαι αρκετά προσεκτική. Τα αυγά ποσέ με αβοκάντο είναι μια καλή ιδέα και με μόνο δύο, βασικά αλλά και υγιεινά συστατικά.

Ή, επίλέξε αυτόν τον κλασικό συνδυασμό για απώλεια λίπους: Ομελέτα με καπνιστό σολομό. Το ιχθυέλαιο βοηθά την ινσουλίνη στη διαπνό της γλυκόζης από την κυκλοφορία του αίματος στα κύτταρα, διατηρώντας έτσι την ανάγκη για ζάχαρη στο ελάχιστο.

Τι να φας στις διακοπές

Όταν ταξιδεύεις ή είσαι σε διακοπές είναι πολύ πιο δύσκολο να τρως υγιεινά.

Σε αυτή την περίπτωση διάλεξε κάτι με βάση τα αυγά για πρωινό. Κράτα χαμηλή την κατανάλωση υδατανθράκων για να μειώσεις τις θερμίδες και να διατηρήσεις σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πάντα να επιλέγεις πρωτεΐνη και να επιλέγεις αντί για τα δημητριακά υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, μία ομελέτα με λαχανικά όπως μανιτάρια και ντομάτα. Οποιαδήποτε περίσσεια ζάχαρης μετατρέπεται σε γλυκογόνο που είναι αποθηκευμένος υδατάνθρακας και μπορεί να εμποδίσει την προσπάθειά σου για απώλεια βάρους. Απλά απόφυγε τα κρουασάν και τα pancakes με σοκολάτα και προτίμησε αβοκάντο σε ψωμί με 2 αυγά ποσέ ή γιαούρτι με φρούτα.

