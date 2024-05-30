Πλησιάζοντας προς τα 3 χρόνια λειτουργίας, μία επέτειος που θα συμπληρωθεί τον Ιούλιο του 2024, το πολυβραβευμένο DELTA RESTAURANT, το μοναδικό στην Ελλάδα με 2 αστέρια Michelin και ένα πράσινο αστέρι Michelin για τη βιώσιμη γαστρονομία που προσφέρει, ανανεώνει ριζικά το μενού του με στόχο την κατάκτηση νέων κορυφών και γιατί όχι, του τρίτου αστεριού Michelin.

Κρίνος με φρέσκια, βουτυράτη γαρίδα και περγαμόντο

Παρά το σχετικώς σύντομο της παρουσίας του, καθώς άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούλιο του 2021, η ομάδα του DELTA δεν επαναπαύεται, δεν εφησυχάζει, αλλά επιζητώντας την κατάκτηση της κορυφής μέσα από μια φιλοσοφία συνεχούς ανανέωσης, επενδύει στη διαρκή βελτίωση που και αυτή τη φορά, είναι θεαματική.

Πράσινη κάμπια από παγωμένα φύλλα νεραντζιάς και έλατο (DESSERT)

Το νέο, τολμηρό μενού απαίτησε εκατοντάδες εργατοωρών προετοιμασίας και δοκιμής, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τη σκληρή δουλειά όλης της ομάδας. Ένα μενού που διευρύνει τους ορίζοντές του και βάζει ως συνδαιτυμόνες στο ίδιο τραπέζι την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Σκανδιναβία και την Ελλάδα, με έναν τρόπο ιδιοφυή, ευφάνταστο αλλά και επίπονο. Μαγειρικές τεχνικές από την Ισπανία και τη Γαλλία, παρασκευές και ζυμώσεις από τη Σκανδιναβία, πρώτες ύλες από την Ελλάδα. Κοσμοπολιτισμός που εμπεριέχει ουσία, πειραματισμός που αποδίδει, βιωσιμότητα που είναι εφικτή, εντοπιότητα που γεφυρώνει τις αποστάσεις. Πλάι σε αυτά, στέκεται η αποφυγή σπατάλης φαγητού και η αξιοποίηση κάθε υλικού στο έπακρο, η farm to table φιλοσοφία και τα βιολογικά προϊόντα, το fermentation που αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος των παρασκευών.

Βρώσιμο κέλυφος άγριο μελοκύδωνο

Στην πιο ώριμη στιγμή της καριέρας του, ο Γιώργος Παπαζαχαρίας εμπνέεται από την πολυταξιδεμένη ζωή του, την αγάπη του για τη Φύση, τις ηθικές του αρχές και την ελληνική παράδοση, παρουσιάζοντας τις επιρροές του με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο που ούτε αντιγράφει ούτε αντιγράφεται. Μια καινούρια πρόταση για την οποία ο σεφ σημειώνει με έμφαση:

«Με το νέο μενού γιορτάζουμε την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και το πάθος για την τελειότητα. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το Delta Restaurant υπερβαίνοντας συχνά τα βιολογικά και ψυχικά μας όρια, νιώθουμε ότι ήρθε η στιγμή να δρέψουμε τους καρπούς της εντατικής εργασίας και να κινηθούμε σε μεγαλύτερα ύψη. Να δικαιωθούμε για τη σκληρή δουλειά και να απολαύσουμε την επιτυχία όπως ποτέ άλλοτε. Αναμφίβολα, για μένα πρόκειται για το καλύτερο μενού της καριέρας μου. Με την στήριξη και την συνεχή εκπαίδευση της ομάδας μου, καθημερινά αυτό το μενού θα βελτιώνεται, θα εξελίσσεται και θα γίνετε κομμάτι του εαυτού μας. Πρόκειται για ένα μενού που απαίτησε μήνες προετοιμασίας και δοκιμών, έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να απευθύνεται και στις πέντε αισθήσεις, να μιμείται τη φύση με σεβασμό και να υπερασπίζεται τη βιωσιμότητα με συνέπεια».

Περιστέρι γλασαρισμένο με καπνιστά κεράσια, άγρια μανιτάρια και ψητό αντίδι

Οι ανανεωμένες προτάσεις διατηρούν τον αινιγματικό τους χαρακτήρα, αλλά και τον καθιερωμένο Omnivore, Vegetarian ή Vegan προσανατολισμό, ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε πελάτη. Πέρα από τις νέες αφίξεις στο μενού, ορισμένα εμβληματικά signature dishes θα παραμείνουν, αφού πρώτα περάσουν από μια διαδικασία ριζικής ανανέωσης, σε ύστερο χρόνο.

Ψητές καλόγνωμες μαριναρισμένες σε goji από φάβα και τριαντάφυλλο

Το γαστρονομικό συνταίριασμα στο ζενίθ της απόλαυσης εξασφαλίζει η οινική λίστα του Τηλέμαχου Παπανδρέα, με πάνω από 1000 ετικέτες από τον διεθνή και τον ελληνικό αμπελώνα.

Σε μια φράση, το Delta Restaurant είναι μια μελετημένη σύμπραξη κουζίνας, front house, κάβας και μπαρ που εστιάζει στην τελειότητα και με το πνεύμα αυτό, φιλοδοξεί να συνεχίσει το ταξίδι του στα αστέρια και να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Με τις πιο αγνές πρώτες ύλες, τις πιο εξεζητημένες τεχνικές, custom σουπλά και σκεύη, αλλά και το πιο ενημερωμένο service ώστε το δείπνο να μετατρέπεται σε αλησμόνητη εμπειρία και πολύτιμη γνώση που σε διαμορφώνουν και σε αλλάζουν ως άνθρωπο.

Το Delta Restaurant δημιουργήθηκε από το Δειπνοσοφιστήριον τον Ιούλιο του 2021, με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και στόχο να αποτελέσει έναν πρότυπο γαστρονομικό προορισμό αντάξιο των υψηλών προδιαγραφών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), αναδεικνύοντας συγχρόνως την ελληνική κουζίνα σε όλο τον κόσμο. Είναι το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με 2 αστέρια Michelin -μια βράβευση που απέσπασε τα έτη 2022 και 2023-, ενώ διαθέτει επίσης Green Star for Sustainable Gastronomy και σημαντικές διακρίσεις για την αρχιτεκτονική του μπαρ και το interior design του.

