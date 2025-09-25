Το γλυκό της Κομοτηνής: Σουτζούκ Λουκούμ

Του Νικόλα Μπάρδη

Το σουτζούκ λουκούμ είναι ένα μεγάλο, μακρόστενο λουκούμι που περιέχει ζάχαρη, γλυκόζη, νιζεστέ, νερό και καρύδια, τα οποία κατά τη διαδικασία της παρασκευής του είναι δεμένα σε σπάγκο.

Τα καρύδια μπορούν να αντικαταστήσουν την απουσία ζάχαρης ως γλυκαντική ουσία.

Αρχικά το σουτζούκ λουκούμ (σουτζούκ = λουκάνικο) εμφανίστηκε στα χαρέμια των σουλτάνων, ενώ πλέον σερβίρεται στα καφενεία μαζί με τον καφέ και είναι παραδοσιακό κέρασμα στα ορθόδοξα μοναστήρια. Συνήθως έχει άρωμα τριαντάφυλλου, γαρίφαλου και κανέλας, ενώ αποτελεί το γλυκό - σήμα κατατεθέν της Κομοτηνής.

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε στην πανέμορφη Κομοτηνή και μας ξενάγησε στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής του Ερσίν Μεμέτ, που εδώ και πολλές δεκαετίες φτιάχνει το παραδοσιακό σουτζούκ λουκούμ, και μεταδίδει την γλύκα του από γενιά σε γενιά. Ο κύριος Ερσίν μας είπε πως συνεχίζει το έργο του πατέρα του, που πρώτος ξεκίνησε να φτιάχνει το εν λόγω γλύκισμα από το 1950, και πλέον αυτό το λουκούμι έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πόλη. Το σουτζούκ λουκούμ γίνεται με μούστο. Βράζει σαν λουκούμι και η ιδιότητά του είναι πως τα καρύδια που έχει μέσα, περνιούνται ένα ένα σε κλωστή. Έπειτα, η κλωστή βουτιέται στο λουκούμι κι αυτό μετά κρεμιέται, και αφού στραγγίξει καλά, μένει το τελικό λουκούμι.

Ο πατέρας του, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, είχε μέσα του το μικρόβιο της ζαχαροπλαστικής. Μάλιστα, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, «έκλεβε» τη ζάχαρη που φύλαγε η γιαγιά του, την έλιωνε στο μπρίκι και όταν καραμέλωνε την μοίραζε στα παιδιά της γειτονιάς. Η γιαγιά φυσικά δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτή του την πράξη, ωστόσο η κλίση του είχε θετικό αντίκρισμα, καθώς μελλοντικά άνοιξε το δικό του εργαστήρι και έκανε δουλειά το μεγάλο πάθος του. Αυτήν την επιχείρηση συνεχίζει σήμερα ο γιος του, κ. Ερσίν, και ευελπιστεί πως θα τη συνεχίσει κάποιο από τα 4 παιδιά του, που αγαπούν εξίσου τη ζαχαροπλαστική, και όταν επιστρέφουν στην Κομοτηνή για τις διακοπές τους, πάντα βοηθούν τον πατέρα τους στη δουλειά.

Ολόκληρη η Κομοτηνή είναι ένα συνονθύλευμα πολιτισμών, αρωμάτων, γεύσεων και εικόνων, και όλη αυτή η μοναδικότητα περικλείεται σε μία μπουκιά σουτζούκ λουκούμ. Αν βρεθείτε στην πόλη μην παραλείψετε να το δοκιμάσετε και φεύγοντας να προμηθευτείτε αρκετά, για να τα δώσετε σε γνωστούς και φίλους. Είναι αναμφίβολα το καλύτερο και πιο γλυκό ενθύμιο που μπορείτε να πάρετε από εκεί!



Πηγή: skai.gr

