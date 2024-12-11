Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μαγειρεύουν

Τα βιβλία μαγειρικής του έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, ωστόσο ο τηλεοπτικός σταρ σεφ Τζέιμι Όλιβερ εξακολουθεί να πιστεύει πως έχει μια ακόμα αποστολή. Θέλει να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να επιστρέψουν στην κουζίνα.



Το μαγείρεμα θεωρείται συχνά μια αγγαρεία που σε αγχώνει, λέει ο Tζέιμι Όλιβερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Λονδίνο. Πολλοί άνθρωποι δεν έμαθαν να μαγειρεύουν στο σπίτι ή στο σχολείο. Η ιδέα για το νέο του βιβλίο με τον τίτλο «Εύκολα με τον Τζέιμι - Κάτι καλό για κάθε μέρα» βασίστηκε σε κάποια μάλλον απογοητευτικά στατιστικά στοιχεία που έδειχναν ότι στην πατρίδα του όλο και λιγότεροι άνθρωποι πια μαγείρευαν.

Τι μπορεί να κάνει κάθε παιδί στη Γερμανία

Ο Όλιβερ έχει άποψη και για το μαγείρεμα στη Γερμανία και η συμβουλή που δίνει είναι ότι «κάθε παιδί στη Γερμανία θα πρέπει να μαθαίνει δέκα συνταγές μέχρι την ηλικία των 16 ετών».



Κατά τη γνώμη του, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από πού προέρχονται τα τρόφιμα, πώς επηρεάζουν τον οργανισμό μας και πώς να τα μαγειρεύουν καλά με λίγα χρήματα.



«Οι Γερμανοί είναι πολύ λογικοί και συνετοί», λέει ο Όλιβερ. «Γιατί λοιπόν να μη θέλουν τα παιδιά τους, η επόμενη γενιά, να είναι πιο ευτυχισμένα και πιο υγιή;» Ο τηλεοπτικός σεφ που έγινε διάσημος για το αντισυμβατικό του στιλ βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας του στην περιοχή Ίσλινγκτον του Λονδίνου.Με το καρό πουκάμισο και τα επιμελώς ατημέλητα μαλλιά του, είναι ακριβώς όπως θα τον φανταζόταν κανείς.



Είναι χαλαρός αλλά και πιο σοβαρός από όσο θέλει να δείχνει. Η νούμερο 1 συμβουλή μαγειρικής του Τζέιμι Όλιβερ σε αγχωμένες οικογένειες που δεν ξέρουν ακριβώς πώς και τι να μαγειρέψουν: να χρησιμοποιούν πέντε ή δέκα συνταγές που γνωρίζουν καλά και τους κάνουν να νιώθουν άνετα. Μπορεί κανείς να εξοικονομήσει πολλά χρήματα και να φάει κάτι υγιεινό αντί για τις υπερβολικά επεξεργασμένες, λιπαρές και αλμυρές τροφές, τα γνωστά junk food. «Φανταστείτε έναν κόσμο, στον οποίο πολλοί περισσότεροι νέοι Γερμανοί θα νιώθουν άνετα και θα ενθαρρύνονται να μαγειρεύουν κανονικό φαγητό», λέει ο Όλιβερ.



Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση διατροφής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Γεωργίας το 45% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μαγειρεύει σχεδόν κάθε μέρα. Το 37% δήλωσε ότι μαγειρεύει δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Η άλλη πλευρά του Tζέιμι Όλιβερ

Από την πρώτη του εκπομπή «Ο γυμνός σεφ» ο Όλιβερ πλάσαρε το στιλ ότι είναι τολμηρός και χαλαρός. Δεν πήγαν όμως όλα καλά. Πριν από μερικά χρόνια, η αλυσίδα εστιατορίων του στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέθεσε αίτηση πτώχευσης.



Σήμερα το πιο σημαντικό κομμάτι γι' αυτόν είναι οι εκστρατείες ενημέρωσής του. Μιλώντας καταφέρεται εναντίον της βιομηχανίας τροφίμων, ιδιαίτερα εναντίον της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εστίαση.



Παλιότερα, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή σε διάφορα θέματα, συνήθιζε να καταφεύγει σε προκλητικές καμπάνιες όπως ότι έσφαξε ένα κοτόπουλο μπροστά στην κάμερα για να μιλήσει για τις συνθήκες σφαγής. Σήμερα ζει πιο ήσυχα με τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά τους, αλλά ακόμα και όταν είναι πολύ εξαντλημένος εξακολουθεί να απολαμβάνει την προετοιμασία ακόμα και των πιο απλών φαγητών του.



