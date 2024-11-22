Κάνε skip το ψήσιμο και απλά βούτα το κουτάλι σου απευθείας σε αυτή τη βρώσιμη ζύμη μπισκότων

Όσο κι αν λατρεύουμε τα φρεσκοψημένα μπισκότα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερα δελεαστικό στη σκέψη της ζύμης μπισκότων, έτοιμη για απόλαυση με το κουτάλι! Εδώ θα δούμε πώς μπορείτε να φτιάξετε νόστιμη ζύμη μπισκότων για κατανάλωση χωρίς ψήσιμο, ακολουθώντας απλούς και ασφαλείς τρόπους παρασκευής.

Τι είναι η βρώσιμη ζύμη μπισκότων;

Η βρώσιμη ζύμη μπισκότων φτιάχνεται όπως η παραδοσιακή ζύμη, με μικρές αλλά σημαντικές τροποποιήσεις στα υλικά για να είναι ασφαλής για κατανάλωση χωρίς ψήσιμο. Στη βρώσιμη ζύμη δεν χρησιμοποιούνται αυγά (για αποφυγή του κινδύνου σαλμονέλας) και η υφή διατηρείται με προσθήκη γάλακτος αντί για αυγά.

Επιπλέον, το ωμό αλεύρι πρέπει να θερμανθεί πριν τη χρήση, διότι ενδέχεται να περιέχει βακτήρια και άλλους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Για να γίνει ασφαλές, πρέπει να εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία (160°F ή 71°C) στον φούρνο ή στον φούρνο μικροκυμάτων.

Συνταγή για βρώσιμη ζύμη μπισκότων

Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά

Μερίδες: 2 κούπες ζύμης μπισκότων

Υλικά για τη Βασική Ζύμη:

1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θερμικά επεξεργασμένο

1/2 κούπα ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1/2 κούπα καστανή ζάχαρη, συμπιεσμένη

1/4 κούπα λευκή ζάχαρη

1/4 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι



Επιλογές για γεύσεις:

Διπλή σοκολάτα

1/2 κούπα κομματάκια σοκολάτας γάλακτος

1/2 κούπα κομματάκια μαύρης σοκολάτας

Για γενέθλια

1/2 κούπα κομματάκια λευκής σοκολάτας

6 κουταλιές της σούπας χρωματιστή τρούφα

Οδηγίες

Θερμική επεξεργασία του αλευριού: Ζεστάνετε το αλεύρι για 1,5 λεπτό στον φούρνο μικροκυμάτων ή για 7 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 150°C, μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει τους 71°C. Αυτό εξαλείφει τυχόν βακτήρια και το καθιστά ασφαλές για κατανάλωση.

Ετοιμασία ζύμης: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε το βούτυρο με τις ζάχαρες μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέστε τη βανίλια και το αλάτι και συνεχίστε να ανακατεύετε.

Προσθήκη αλευριού: Ρίξτε το θερμικά επεξεργασμένο αλεύρι στο μείγμα του βουτύρου και της ζάχαρης λίγο λίγο, ανακατεύοντας καλά κάθε φορά. Προσθέστε γάλα κουταλιά κουταλιά, μέχρι να αποκτήσετε την επιθυμητή υφή.

Προσαρμογή γεύσης: Προσθέστε τα κομμάτια σοκολάτας ή την τρούφα, ανάλογα με τη γεύση που θέλετε να δημιουργήσετε.

Σερβίρισμα και αποθήκευση: Η ζύμη είναι έτοιμη να καταναλωθεί αμέσως, αλλά μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο ψυγείο για αργότερα.

