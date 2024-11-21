Beaujolais Nouveau 2024: Έφτασε η νέα σοδειά του δημοφιλούς γαλλικού κρασιού

Της Κατερίνας Πλατή

Περνώντας μπροστά από μια κάβα στα μέσα Νοεμβρίου κάθε χρονιάς, είναι πολύ πιθανό το μάτι σας να έχει πέσει σε μια ταμπέλα που (προ)αναγγέλλει την άφιξη του Beaujolais Nouveau. Για το 2024 η μέρα αυτή είναι σήμερα.

Ας δούμε λίγα πράγματα για αυτό το διάσημο κρασί.

Το Beaujolais Nouveau (νέο Μποζολέ) είναι ένα αρκετά καλό και οικονομικά προσιτό γαλλικό κρασί. Ωστόσο, περισσότερο και από τη σχέση ποιότητας - τιμής, οφείλει τη φήμη του πρωτίστως σε ένα έξυπνο κόλπο μάρκετινγκ των Γάλλων. Βλέπετε, πρόκειται για το κρασί που κυκλοφορεί παγκοσμίως κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη μέρα και, συγκεκριμένα, την τρίτη Πέμπτη κάθε Νοέμβριου.



Το Beaujolais φτιάχνεται κάθε χρόνο με σταφύλια της πρόσφατης σοδειάς - είναι, δηλαδή ένα νεαρό κρασί. Παράγεται στην περιοχή Beaujolais της Βουργουνδίας από την ποικιλία Γκαμέ (Gamay) και εμφιαλώνεται δυο μήνες μετά τη συγκομιδή των σταφυλιών.



Μια ακόμα παράμετρος που κάνει το Beaujolais εξαιρετικά δημοφιλές είναι η πολύ προσιτή του τιμή (ιδίως σε σχέση με άλλα γαλλικά κρασιά), καθώς κυμαίνεται γύρω στα 10 ευρώ. Επιπλέον, είναι πλέον πολύ εύκολο πια να το βρει κανείς στις κάβες.



Τόσο τα λευκά, όσο και κόκκινα Beaujolais είναι ελαφριά και φρουτώδη κρασιά, που μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με σαλάτες, πλατό τυριών αλλά και αλλαντικών. Αν ακολουθείτε ευλαβικά τις οδηγίες των sommeliers, σημειώστε ότι η ιδανική θερμοκρασία για το σερβίρισμά του κυμαίνεται μεταξύ 12 και 14 βαθμών Κελσίου.

Αν, λοιπόν, απόψε δεν έχετε κανονίσει τίποτα και επιστρέφοντας στο σπίτι τα βήματά σάς φέρουν μπροστά σε μια από τις κάβες της πόλης, μπορείτε να το εκλάβετε και ως οιωνό για να απολαύσετε (πάντα με μέτρο) το viral κρασί αυτής της ημέρας του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.