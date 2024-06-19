Σοκολάτα από... Ντουμπάι: Το γλυκό που έγινε viral

Σοκολάτα, φιστίκι Αιγίνης και τραγανιστό φύλλο κανταΐφι.

Μόνο και μόνο από την παραπάνω περιγραφή καταλαβαίνουμε πως «τίποτα δε θα μπορούσε να πάει στραβά» ώστε αυτή η πρωτότυπη συνταγή που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σύντομα βιντεάκια, εκτέλεσής της, να μην γίνει viral.

Με πανεύκολη διαδικασία παρασκευής το, σύμφωνα με την πλειοψηφία, πεντανόστιμο γλύκισμα με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα γέμισης έχει γίνει το απόλυτο τρεντ.

Η συνταγή για τη διάσημη σοκολάτα του Ντουμπάι

Έτοιμο ωμό κανταΐφι

Βούτυρο

Δύο μπάρες κουβερτούρα

Φιστίκια Αιγίνης και ηλιέλαιο ή έτοιμη κρέμα φιστικιού Αιγίνης.

Εκτέλεση

Κόψτε με ένα μαχαίρι τις λωρίδες κανταΐφι σε μικρά κομμάτια του ενός εκατοστού

Σε ένα τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, λιώστε περίπου τρεις κουταλιές της σούπας βούτυρο, και τσιγαρίστε σε αυτό το κανταΐφι, ανακατεύοντας μέχρι να ροδίσει

Αφαιρέστε από το τηγάνι και αφήστε το στην άκρη να κρυώσει

Σε μία μπεν μαρί, λιώστε την κουβερτούρα

Ανακατέψτε το φυστικοβούτυρο Αιγίνης (αν το φτιάξετε μόνοι σας πολτοποιείτε το φιστίκι στο μούλτι με λίγο ηλιέλαιο) με το κανταΐφι μέχρι να ομογενοποιηθεί

Σε μία φόρμα απλώστε τη μισή υγρή σοκολάτα και αφήστε τη να στερεοποιηθεί

Για τη γέμιση, απλώστε ομοιόμορφα πάνω από τη σοκολάτα το μείγμα φιστίκι - κανταΐφι

Καλύψτε με την υπόλοιπη λιωμένη σοκολάτα, και τοποθετήστε τη φόρμα στο ψυγείο για να σφίξει



Πηγή: skai.gr

