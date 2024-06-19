Φτιάξτε light καρμπονάρα με τις μισές θερμίδες

Αν ανήκεις σε αυτές, τις πολλές, που δεν αντιστέκονται εύκολα σε μια γευστική μακαρονάδα και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στερηθείς την αγαπημένη γεύση σκεπτόμενη τις θερμίδες που θα πρέπει να κάψεις μετά για όλα υπάρχουν λύσεις.

Η καρμπονάρα που είναι σίγουρα μία από τις πιο αγαπημένες συνταγές των απανταχού μακαρονάδων, όμως πέρα από τη δεδομένη ξεχωριστή γεύση της -που έγκειται, έτσι κι αλλιώς στο «περί ορέξεως κολοκυθόπιτα» ρητό- εμπεριέχει το -λες και σοβαρό- «θεματάκι» με τις θερμίδες και έτσι, από ένα σημείο και μετά εμπίπτει στην κατηγορία του «Μη Τζιζ»!

Πάνω από 800 θερμίδες για κάθε μερίδα εστιατορίου -που δεν την λες και πλούσια σε ποσόστητα- δίνουν οι ειδικοί, όμως μη σκας. Υπάρχει τρόπος να τις κατεβάσεις στα μέτρα σου. ΄Ίσως και στα... μισά για να είμαστε και ακριβείς. Ιδού πώς.

Αρχικά σου δίνουμε τα υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις μια κανονική καρμπονάρα στην πιο full γευστική της εκδοχή και αμέσως πιο κάτω, αυτά που θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις την πιο light εκδοχή της.

Δοκίμασε και τέσταρε το θέμα της γεύσης στον δικό σου ουρανίσκο. Εμείς την υιοθετήσαμε ήδη -τη δεύτερη εκδοχή, δηλαδή! (Μετά το καλοκαίρι θα μας επιστρέψουμε και την πρώτη)

Για να μαγειρέψεις μια τυπική συνταγή καρμπονάρας λοιπόν θα χρειαστείς:

1/2 κιλό μακαρόνια σπαγγέτι

250 γρ. μπέικον

250 γρ. τυρί παρμεζάνα

2 κουταλιές βούτυρο

3 κρόκοι αβγών

1/2 φλιτζάνι πλήρης κρέμα γάλακτος

Πιπέρι

Μοσχοκάρυδο



Για τη light εκδοχή της κράτα τα μακαρόνια, αλλά δοκίμασέ να τα αλλάξεις σε ολικής άλεσης ξέχνα τελείως το βούτυρο και δοκίμασε τα εξής εναλλακτικά:

100 γρ. μπέικον + 1 φλιτζάνι μανιτάρια

3 κουταλιές τυρί παρμεζάνα

1 κρόκος αβγού

1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά.

Και καλή σου όρεξη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.