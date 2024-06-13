Το γαστρονομικό event της Νάξου, που έγινε θεσμός, ενώνει φέτος την ιταλική κουζίνα με τη Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. Στο 6ο Food Experience Graviera Naxos, λοιπόν, που πραγματοποιείται 14-16 Ιουνίου, Έλληνες και Ιταλοί σεφ θα μαγειρέψουν ιταλικές σπεσιαλιτέ χρησιμοποιώντας το διάσημο τυρί σε σπαγγέτι α λα καρμπονάρα, πίτσα ναπολιτάνα, ριζότο, μπουρδέτο και αραντσίνι.

Παράλληλα, σε cooking lessons που θα γίνουν σε εύφορα ναξιώτικα περιβόλια με παραδοσιακούς ξυλόφουρνους αλλά και εν πλω για τη μαγευτική Δονούσα, γεύσεις και αρώματα Ελλάδας και Ιταλίας θα σμίξουν, προσφέροντας μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Το Food Experience Graviera Naxos, το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, σε μία προσπάθεια να προωθήσει το τυρί που έχει χαρακτηριστεί και ως «το χρυσάφι του νησιού» και, παράλληλα, να γνωρίσει στον κόσμο τις ομορφιές της Νάξου.

Το εκλεκτό, πιστοποιημένο τυρί αναγνωρίστηκε ακόμη μία φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς κατάφερε να ξεχωρίσει και να βραβευθεί με το Superior Taste Award με δύο αστέρια από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης των Βρυξελλών (International Taste Institute, πρώην ITQI).

Το 6ο Food Experience Graviera Naxos τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου.

Photo by Theo Sousi

Πηγή: skai.gr

