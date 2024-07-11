Η απόλυτη συνταγή για το πιο λαχταριστό σουφλέ σοκολάτας

Το σουφλέ σοκολάτας είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και απολαυστικά γλυκά που μπορεί να φτιάξει κάποιος μόνος του στο σπίτι και δεν έχει εποχή. Το καλοκαίρι λατρεύουμε να το συνοδεύουμε με παγωτό βανίλια ή σορμπέ φράουλα. Και φυσικά σου έχουμε την απόλυτη συνταγή. Συνέχιζε να διαβάζεις.

Υλικά:

-200 γρ. κουβερτούρα σοκολάτας

-100 γρ. βούτυρο

-4 αυγά

-100 γρ. ζάχαρη

-1 βανίλια

-50 γρ. αλεύρι

