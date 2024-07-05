3 υγιεινές συνταγές με καρπούζι για δροσιά όποτε τη χρειάζεσαι

Οκαύσωνας σε καταβάλλει και ψάχνεις τρόπους να δροσιστείς; Το καρπούζι είναι η τέλεια λύση! Γλυκό, ζουμερό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά, είναι το ιδανικό φρούτο για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Παρακάτω θα βρεις τρεις υγιεινές και εύκολες συνταγές με καρπούζι που θα σε κρατήσουν δροσερό και ευχαριστημένο.

1. Σαλάτα με Καρπούζι και Φέτα

Αυτή η σαλάτα είναι μια έκρηξη γεύσεων και υφών που σίγουρα θα αγαπήσεις. Συνδυάζει το γλυκό καρπούζι με την αλμυρή φέτα και τα δροσερά αγγουράκια.

Υλικά:

4 φλιτζάνια καρπούζι κομμένο σε κύβους

1 φλιτζάνι φέτα θρυμματισμένη

1 αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες

1/4 φλιτζανιού φύλλα δυόσμου

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Χυμός από 1/2 λεμόνι

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση



Οδηγίες:

Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακάτεψε το καρπούζι, τη φέτα και το αγγούρι.

Πρόσθεσε τα φύλλα δυόσμου και ανακάτεψε ελαφρά.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακάτεψε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίξε το μείγμα της σαλάτας και ανακάτεψε απαλά.

Σέρβιρε αμέσως και απόλαυσε!



2. Smoothie με Καρπούζι και Βατόμουρα

Δροσερό και θρεπτικό, αυτό το smoothie είναι ιδανικό για πρωινό ή για ένα ελαφρύ απογευματινό σνακ.

Υλικά:

2 φλιτζάνια καρπούζι κομμένο σε κύβους

1 φλιτζάνι βατόμουρα (φρέσκα ή κατεψυγμένα)

1 φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι

1 κουταλιά μέλι (προαιρετικά)

1/2 φλιτζάνι νερό ή χυμός πορτοκάλι

Οδηγίες:

Σε ένα μπλέντερ, βάλε το καρπούζι, τα βατόμουρα, το γιαούρτι και το μέλι.

Πρόσθεσε το νερό ή τον χυμό πορτοκάλι.

Χτύπησε μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα.

Ρίξε το smoothie σε ποτήρια και απόλαυσε αμέσως!



3. Παγωτό Σορμπέ Καρπούζι

Ένα δροσερό και υγιεινό παγωτό σορμπέ που φτιάχνεται εύκολα και χωρίς ζάχαρη.

Υλικά:

4 φλιτζάνια καρπούζι κομμένο σε κύβους και κατεψυγμένο

Χυμός από 1 λάιμ

2 κουταλιές μέλι ή σιρόπι αγαύης

Φύλλα δυόσμου για γαρνιτούρα (προαιρετικά)

Οδηγίες:

Σε ένα μπλέντερ, βάλε το κατεψυγμένο καρπούζι, τον χυμό λάιμ και το μέλι.

Χτύπησε μέχρι να γίνει ένα λείο και παγωμένο μείγμα.

Ρίξε το σορμπέ σε ποτήρια ή μπολάκια.

Γάρνιρε με φύλλα δυόσμου αν θέλεις.

Σέρβιρε αμέσως ή αποθήκευσε στην κατάψυξη για αργότερα.

