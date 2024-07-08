Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική λεμονόπιτα

Το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσιστικό από μια λαχταριστή λεμονόπιτα. Είναι το τέλειο επιδόρπιο για να εντυπωσιάσεις φίλους και οικογένεια, και το καλύτερο είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να το φτιάξεις όσο ίσως νομίζεις. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα φτιάξεις την πιο νόστιμη λεμονόπιτα, με μια συνταγή με απλά υλικά και βήματα που θα σε κάνουν να φαίνεσαι σαν επαγγελματίας ζαχαροπλάστης!

Υλικά που θα χρειαστείς:

Για τη βάση:

- 200 γρ. μπισκότα digestive

- 100 γρ. βούτυρο λιωμένο

Για τη γέμιση:

- 4 μεγάλα αυγά

- 200 γρ. ζάχαρη

- Ξύσμα από 2 λεμόνια

- Χυμό από 4 λεμόνια (περίπου 150 ml)

- 150 ml κρέμα γάλακτος

Για την επικάλυψη (προαιρετικά):

- Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

1. Προετοιμασία της βάσης:

Αρχικά, προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C. Τρίψε τα μπισκότα σε ψίχουλα χρησιμοποιώντας ένα μίξερ ή τοποθέτησέ τα σε μια σακούλα και χτύπησέ τα με έναν πλάστη. Ανακάτεψε τα ψίχουλα μπισκότου με το λιωμένο βούτυρο μέχρι να γίνουν ένα μείγμα. Πίεσε το μείγμα μπισκότου στον πάτο μιας φόρμας για τάρτες ή μιας φόρμας με αποσπώμενα τοιχώματα. Βεβαιώσου ότι η βάση είναι ομοιόμορφη και καλά συμπιεσμένη. Ψήσε τη βάση στον φούρνο για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφί χρώμα. Άφησέ την να κρυώσει.

2. Προετοιμασία της γέμισης:

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτύπησε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι το μείγμα να γίνει απαλό και κρεμώδες. Πρόσθεσε το ξύσμα λεμονιού και τον χυμό λεμονιού, ανακατεύοντας καλά. Στη συνέχεια, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και συνέχισε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ρίξε τη γέμιση πάνω από τη ψημένη και κρύα βάση.

3. Ψήσιμο:

Ψήσε τη λεμονόπιτα στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 30-35 λεπτά. Βγάλε τη λεμονόπιτα από τον φούρνο και άφησέ την να κρυώσει εντελώς.

4. Τελικές πινελιές:

Αν θέλεις, μπορείς να πασπαλίσεις τη λεμονόπιτα με ζάχαρη άχνη πριν τη σερβίρεις για ένα όμορφο και γευστικό φινίρισμα. Μπορείς επίσης να την σερβίρεις με παγωτό, η γεύση θα απογειωθεί. Βάλε τη λεμονόπιτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη σερβίρεις, ώστε να κρυώσει καλά και να σταθεροποιηθεί η γέμιση.

Και αυτό ήταν! Τώρα έχεις φτιάξει μια υπέροχη, δροσιστική λεμονόπιτα που θα κάνει τους πάντες να σε ρωτάνε για τη συνταγή. Είναι ιδανική για τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλή απόλαυση!

